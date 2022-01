Børkeeiet klar for Rosenborg

Tobias Børkeeiet forlater danske Brøndby og er klar for Rosenborg.

Det bekrefter RBK på sine hjemmesider. 22-åringen har skrevet under på en kontrakt ut 2025.

– Det er veldig deilig å endelig være på plass. Nå gleder jeg meg veldig til å komme i gang, sier han til RBK.no.

Børkeeiet har tidligere spilt for Stabæk, og kan spille både midtstopper og sentralt på midtbanen.

TILBAKE I NORGE: Etter noen år i Danmark, returnerer nå Børkeeiet til Norge og Rosenborg. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

I Rosenborg er planen allerede lagt.

– Jeg kommer som midtbanespiller. Kjetil og jeg er enige om at det er i den posisjonen jeg får ut mitt beste potensial og nivå. Jeg kommer til å gjøre mitt aller beste for å passe godt inn i den rollen i Rosenborg, sier Børkeeiet.

22-åringen har store ambisjoner.

– Jeg vil selvfølgelig gjøre det så godt som mulig, og har ingen planer om å vente seks måneder for å komme inn på laget. Jeg er klar for å starte nå og gi alt for Rosenborg.