– Den siste informasjonen vi har fått, er at varetekten er forlenget til 8. juli.

Det sier faren til den ene norske kvinnen. Han forteller at familiene er fortvilet over situasjonen, og at de hadde håpet at norske myndigheter kunne ha grepet inn. Men slik blir det ikke, forklarer Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet.

– Vi kan ikke blande oss i en straffesak som er under etterforskning i et annet land. Norske myndigheter ville ikke ha akseptert at en utenlandsk ambassade i Norge hadde gjort det mot norsk politi. Dette er en sak mellom de to kvinnene og myndighetene i Dubai.

Utenriksdepartementet yter konsulær bistand til de to norske borgerne. Norske myndigheter kan imidlertid vurdere ytterligere tiltak i saker hvor det står om liv og helse.

– Vi vurderer hvilke behov det er for konsulær bistand i den enkelte saken. Regelverket for slik bistand er likevel likt, sier Andersen.

Konsulær bistand ved arrestasjon og rettsforfølging Ekspandér faktaboks Stortingsmeldingen om bistand til nordmenn i utlandet har et eget kapittel om arrestasjon og rettsforfølging. I stortingsmeldingen heter det at arrestasjonssaker får høy prioritet. «Stasjonen vil arbeide for at vedkommendes rettssikkerhet blir ivaretatt, men vil ikke blande seg inn i selve saken eller ta stilling i skyldspørsmålet. Den vil imidlertid kunne bistå den arresterte med å komme i kontakt med pårørende og andre som vedkommende ønsker å snakke med. Utenriksstasjonen vil videre forsikre seg om at den arresterte nordmannen får tilgang til advokat eller rettshjelp etter de regler og prosedyrer som gjelder på stedet».

Har forlenget fengslingen flere ganger

De norske kvinnene ble fengslet under en politirazzia mot en privat fest i Dubai 18. april. En liten gruppe personer av andre nasjonaliteter ble fengslet sammen med dem. De sitter i Al-Barsha Police Station, én av de 11 politistasjonene i Dubai.

Siden pågripelsen har varetektsfengslingen blitt forlenget flere ganger, sist med en måned.

Familiene til de fengslede har hyret inn flere advokater. Faren sier at etterforskningen av de to nordmennene er ferdig, men at de andre som ble tatt i samme razzia fortsatt er under etterforskning.

– Inntil da har ikke advokatene noe å jobbe med. Heller ikke de får opplysninger i saken. Det er ikke fremlagt noen offisiell siktelse på noen av de involverte ennå, sier faren.

De to norske kvinnene i slutten av 20-årene sitter fengslet ved denne politistasjonen. Foto: Dubai-politiet

Glad ramadan er over

Den ene kvinnen har bodd og jobbet i Dubai i fire år. Den andre er en venninne av henne som reiste til Dubai for en ukes ferie.

Faren har snakket med datteren på telefon flere ganger den siste tiden. Ifølge ham, melder datteren om kummerlige forhold i fengselet:

– De er ikke fornøyd med hygienen og det sanitære. De er i en avdeling med cirka 50 kvinner. Det er ikke sengeplasser til alle, så de veksler på å sove i seng og på gulvet.

Videre sier han at kvinnene er glade for at ramadan er over.

– De måtte faste mens sola var oppe, og valgte da å snu døgnet slik at det ble litt enklere.

Jurist: – Kan sitte fengslet i år uten siktelse

Radha Stirling jobber med å bistå personer som er blitt arrestert i De forente arabiske emirater. Hun er svært kritisk til rettssystemet i landet. Foto: AP

– Selv om politiet i Dubai ikke skal anholde folk for mer enn tre uker uten siktelse, er realiteten en helt annen, sier jurist Radha Stirling.

Hun har spesialisert seg på fengslinger i De forente arabiske emirater, og har etablert organisasjonen «Detained in Dubai». Deres primære oppdrag er å bistå utenlandske statsborgere som har viklet seg inn i det juridiske systemet der nede.

– Det er vanlig praksis å ha folk fengslet for mange måneder – til og med år. Rettssystemet i De forente arabiske emirater er en fasade. Landets rettshåndhevelse, domstoler og regjering følger ikke egen lovgivning. Det er ingen andre land i verden hvor det er større sannsynlighet for at utenlandske statsborgere arresteres, hevder Stirling.

Juristen er ikke kjent med saken om de norske kvinnene, og kan ikke kommentere den direkte.

– Det jeg kan si, er at det juridiske systemet i De forente arabiske emirater preges av misbruk og korrupsjon. Vilkårlig håndheves av lover, falske påstander, tvunget bekjennelse, tortur, trusler og rettslige forstyrrelser er vanlig, sier hun.

NRK har snakket med politiet i Dubai en rekke ganger på telefon. Vi har ikke lyktes i å få svar på hvorfor de norske kvinnene er fengslet.