NTNU-stipendiatar meiner suksessfull lesekampanje kan føre til lesepress

Klokka ti om morgonen, den første veka i august, opnar biblioteket i Melhus dørene sine. Inn kjem leselystne barn på leiting etter skjulte skattar i mylderet av bøker.

Tredjeklassingen Signe Nilsen Bardal og sjetteklassingen Aasmund Nilsen Bardal er to av dei.

– Eg har lese åtte bøker i sommar, seier Signe stolt.

– Hadde du lese like mange bøker om du ikkje hadde vore med på Sommerles?

– Nei, svarar Signe, bestemt.

På det same spørsmålet svarar storebroren hennar, Aasmund:

– Njaa, å lese er noko av det beste eg veit uansett.

LESEGLEDE: Familien Nilsen Bardal på biblioteket i Melhus. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Har lest to millionar bøker til saman

Sommerles er ein kampanje frå biblioteka som skal få fleire barneskuleelevar til å lese i sommarferien. Gjennom ein eigen digital møteplass kan ungane mellom anna registrere kva dei les.

162.000 barn har snart registrert til saman to millionar bøker på sommerles.no i sommar, opplyser prosjektleiar Siri Haga Torgersen.

Barna som bruker tenesta kan også vinne premiar og gå opp nye nivå etter kor mykje dei les.

– Når dei har komme opp til nivå 30 så seier eg at dei må halde fram med å lese, seier Trine Myhr, bibliotekar ved Trondheim hovudbibliotek.

– Men dei er jo uansett heilt gira, ler ho.

– Hovudfokuset vårt er uansett å lese, bli lese for eller lese for andre, seier Myhr.

LESESPEL: Bibliotekar Trine Myhr er fornøgd med digitale kampanjen Sommerles, som skal motivere fleire barn til å lese. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Fryktar prestasjonsjag i ferien

– Vi har sjølv ungar som vi vil oppfordre til å lese i sommarferien, men vi reagerer på at det blir stilt forventingar frå enkelte skular om at elevane skal lese i sommarferien, seier Karen Birgitte Dille.

Nyleg skreiv ho og Maja Reinåmo Olsson ein kronikk i Adresseavisen der dei problematiserte fleire moment ved Sommerles-kampanjen.

Dille meiner skular som promoterer kampanjen må vere obs på at det kan få elevane og foreldre til å føle på eit lesepress og ekstra stress i ferien.

Dille og Olsson er begge foreldre til barn i Sommerles-målgruppa og stipendiatar ved institutt for lærarutdanning, NTNU. Dille har over 15 år med erfaring som lærar i grunnskulen. Olsson har jobba som førskulelærar tidlegare.

Karen Birgitte Dille minner om at feriar skal vere eit avbrekk ifrå kvardagen.

– Forsking viser også kor viktig det er å ha fri og stille minst mogleg krav til både ungar og vaksne når ein har ferie, seier ho.

ÅTVARAR MOT LESEPRESS: Karen Birgitte Dille minner om at det er viktig for barn å kople heilt av i ferien. Foto: Privat

Vil at barna skal lese av eiga lyst

– Eg gjev dei heilt rett i at Sommerles skal vere ein frivillig ting, det er ikkje meininga at dette skal vere noko form for leselekse i sommaren.

Det seier prosjektleiar i Sommerles, Siri Haga Torgersen.

Ho har også skrive eit lengre svar på kritikken frå Olsson og Dille, som du kan lese i Adresseavisen.

– Heile poenget er å motivere barna til å lese av eiga lyst fordi det er kjekt, understrekar Torgersen.

Prosjektleiaren peikar på at barna kan lese kva som helst, og at dei heller ikkje treng å prestere noko i etterkant av lesinga.

– Korleis kommuniserte de dette til skulane?

– Vi ønskjer at skulane marknadsførar kampanjane, men i informasjonsskrivet vi sende ut understrekar vi tydeleg at det skal vere frivillig å vere med, svarar Haga Torgersen.

Føler ikkje på lesepress

– For vår del er det meir ein motivasjon. Det er eit val dei tar sjølve, som vi og skulen har introdusert for dei, seier Arnt-Inge Nilsen.

Han peiker også på at barna også kan lese for og at dei kan høyre på lydbu, når vi spør han om dei kjenner på lesepress.

– Men du får spørje ungane sjølve, følgjer han opp.

– Kan det ikkje føre til eit lesepress om at du må lese mykje, Signe?

– Nei, svarar ho kontant.