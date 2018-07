Det var i juni 2017 at flere elever i en klasse ved teaterutdanningen til Nord universitet i Verdal varslet om uortodokse undervisningsmetoder.

De anonyme varslene kom fra flere av elevene, og gikk blant annet på to "kysse-episoder."

En kvinnelig lærer ved teaterutdanningen skal ha demonstrert "scenisk kyssing" foran klassen, og ble anklaget for fysisk å ha kysset en kvinnelig student mens medstudentene bivånte episoden.

Ved en annen anledning skal den kvinnelige læreren, under en improvisasjonsøvelse, ha holdt en student i nakken og rumpa, kysset vedkommende og uttalt at " slik gjør vi det på scenen", og sagt at hun ikke bare kunne forklare, men måtte vise hvordan man gjorde ting på scenen, ifølge studentavisa Khrono.

Måtte slutte umiddelbart

Den kvinnelige læreren måtte slutte i jobben ved teaterutdanningen til Nord universitet, umiddelbart etter at studentene varslet. Det samme gjelder en mannlig lærer, som var til stede i alle timer, uten å gripe inn.

– Jeg er veldig glad for den måten fakultetsledelsen taklet dette på. Jeg ble varslet 8. juni 2017, da gikk det under 24 timer før de to det var snakk om var fjernet fra undervisningen. Og etter det så traff ikke de to studentene igjen, sier studieleder ved teaterutdanningen, Dag Skevik.

Dag Skevik er studieleder ved teaterutdanningen til Nord universitet. Foto: Havard Zeiner

Han mener lærerens opptreden var langt utenfor det som kan tolereres.

– Det er ingen andre teaterhøgskoler i verden som driver på slik og det er ikke slik man kan undervise i teater, sier Skevik.

Uenighet om undervisningsmetode

Ifølge Trønder-Avisa har Nord universitet inngått forlik med læreren og kaller det en "belastende undervisning." I etterkant av saken har det dukket opp en diskusjon omkring undervisningsmetodene til den kvinnelige læreren, om metodene skal karakteriseres som belastende undervisning eller overgrep.

Ifølge studentavisen Khrono, som har fått tilgang til 200 sider saksdokumenter, møtereferat, mailutveksling og advokatbrev, underviste den kvinnelige førsteamanuensen etter prinsippene om "godt hjerte, åpent sinn og modig holdning".

Ifølge hennes egne forklaringer innser hun at hun kan oppfattes som provoserende i undervisningen.

Skuespillerutdanningen ved Nord universitet er den eneste i Norge på høgskolenivå, utenfor Oslo. Foto: Nord universitet

Studentene beskytter hverandre

NRK har vært i kontakt med flere av studentene på teaterutdanningen, og sitter med et klart inntrykk av at de ikke vil uttale seg om saken, men gjøre seg ferdige med opplevelsene.

– I denne bransjen beskytter vi hverandre, sier en skuespillerstudent og viser til konsekvensene i kjølvannet av Metoo-kampanjen.

Advokat Karoline Henriksen i advokatfirmaet Henriksen Bakke-Nielsen ANS har representert begge de to omdisponerte lærerne i saken. Til studentavisen Khrono skriver hun at hun ikke vil kommentere saken videre.

Hadde seksuelle kallenavn på studentene

Den kvinnelige læreren skal, ifølge varslene fra studentene blant annet ha beskrevet klasserommet som seksuelt ladet.

– Det er så mye seksuell spenning i dette rommet, skal hun ved en anledning ha uttrykt.

Hun hadde også kallenavn, av seksuell karakter, på elevene og bad om at de masserte henne.

– Det var mange ulike ting, viste det seg, da vi begynte å grave i det, sier Dag Skevik.

Studentene ble tilbudt samtalehjelp etter episodene, men benyttet seg ikke av det, sier studielederen.