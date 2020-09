Tauer bort verstingene: Noen har parkeringsgebyr på opptil 40.000 kroner

Lista med bileiere som konsekvent ikke betaler parkeringsgebyr i Trondheim vokser hos Trondheim parkering.

– Dette er en økende trend, sier Steinar Myhr fra Trondheim parkering.

Gjentatte purringer og inkassokrav gjør at bøtene bare blir større.

Når summen har kommet over 6.000 kroner har parkeringsselskapene lov til å taue bort bilene. Det er vedtatt i en ny lov fra 2017.

– Hvis du først er så uheldig å få parkeringsbot så betal den. Det er det desidert rimeligste, sier Myhr.

Flere gjengangere

Mandag kveld skjedde det igjen. Bileieren vil ikke finne igjen bilen sin, men får beskjed om at bilen er tauet bort. Helt til regninga blir betalt. Denne bileieren skylder nesten 17.000 til Trondheim parkering.

I forrige uke ble tre biler tauet bort i Trondheim på grunn av svært store ubetalte regninger.

Noen skylder tusenvis av kroner til Trondheim parkering.

Enkelte er gjengangere. De har feilparkert en lang rekke ganger.

– Mange skylder fra 11.000 til 20.000 kroner, sier Steinar Myhr, drifts – og kontrollsjef i Trondheim parkering.

Myhr forteller at den største regninga i år har vært på 40.000 kroner. En annen regning er på 36.000 kroner.

NY PRAKSIS I BERGEN OG TRONDHEIM: Alle biler taues bort når ubetalte parkeringsgebyr er på over 6000 kroner. Så langt i år er 15 biler tauet bort bare i Trondheim. Foto: Trondheim parkering

En dobling siden i fjor

Ved Trondheim parkering følger de nøye med om regninga blir for stor. Da bestilles hjelp til å taue vekk bilen.

Så langt i år er 15 biler tauet bort. Det er dobbelt så mye som året før.

Samme praksis finnes i Bergen. Der har kommunen tauet inn seks kjøretøy i år på grunn av ubetalte gebyr over 6000 kroner.

Parkeringsetaten i Oslo vurderer nå å gjøre det samme når parkeringsbøter ikke betales.

– Vi har foreløpig ikke prioritert inntauing med dette grunnlaget, men det kan være aktuelt å gjøre det, skriver kommunikasjonsrådgiver Guro Birkeland Tangen i bymiljøetaten i Oslo i en e – post.

Frustrerte bilister

– Hva sier bilister?

– Nei det er jo noen som blir frustrerte og irriterte der og da. De er godt kjent med det de skylder oss, sier Steinar Myhr, drift – og kontrollsjef i Trondheim parkering. Han fortsetter.

– Det utrolige er jo at når vi har tauet bilen så kommer de ganske fort og gjør opp for seg. Betaler og får ut bilen, forteller han.

Noen gir blaffen i å betale parkeringsgebyr. Det er det greit å få gjort noe med, sier Lars Monsen. Han er daglig leder i Norpark, bransjeforeningen for parkeringsfirma.

– Formålet er at man skal følge parkeringsreglene. Sånn sett er det bra at kommunene følger opp regelverket og bruker de mulighetene man har. Ryddige parkeringsforhold er en kvalitet i en by, sier Monsen.