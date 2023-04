Saken oppdateres

Det var direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som la frem de harde fakta på NTNU mandag:

135.980 personer har søkt høyere utdanning i år. Det er drøye 1000 flere enn i fjor. Flest har NTNU som sitt førstevalg – 23.981 søkere er en økning på 1,9 prosent.

– Statsråden trekker frem tulletall

Til stede i Trondheim er også høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

– Jeg er glad for at vi både har så mange søkere og flere studietilbud enn noensinne. Framover vil knapphet på kompetanse bli en av de viktigste flaskehalsene for å løse de store utfordringene vi som samfunn står overfor.

Ministeren får kjapt en kvass uttalelse fra leder i organisasjonen Pedagogstudentene Lars Strande Syrrist:

«Vi er sjokkerte over at det eneste statsråden trekker fram er et tulletall som oppgang i absolutte søkertall under pressekonferansen, når søkertallene i flere av utdanningene nærmest er halvert på et par år. Dette er de dårligste søkertallene vi har sett i manns minne og Borten Moe tør ikke å si at dette må det gjøres noe med. Det viser at regjeringen ikke ønsker, eller er i stand til, å gjøre noe med problemet.»

Pedagogstudentene er landets største lærerstudentorganisasjon med over 20.000 medlemmer fra alle lærerutdanningene over hele landet.

Les også: Lærarstudentar kan få sletta 361.000 kroner av studielånet

Kraftig nedgang for lærerutdanningene

Søkertallene til lærerutdanningene i landet går nemlig ned med 21,8 prosent. Nedgangen rammer både grunnskolelærer- og lektorutdanningene. Ved NTNU er nedgangen på 17,1 prosent.

– Det er svært bekymringsfullt at vi har en kraftig nedgang av søkere til lærerutdanningene. Dette er først og fremst et nasjonalt problem, men det berører også NTNU i stort omfang, sier NTNUs prorektor for utdanning Marit Reitan.

– Dette var det vi var redde for, og tallene bekrefter at nedgangen er stor både i distriktene og i de større studiebyene. Vår innsats for å rekruttere, utdanne og beholde lærere må forsterkes, sier Lise Selnes, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning.

Ennå har det ikke gått så langt at elever på undervise seg selv, men lærermangelen ser ikke ut til å avta. Foto: Christophe LEFEBVRE / PHOTOPQR/LA VOIX DU NORD

– En alvorlig situasjon for landet

Også helsefagene opplever nedgang i år, med 7,5 prosent færre søkere på landsbasis. Dette skjer samtidig som mangelen på helsepersonell er vedvarende høy.

Den nasjonale nedgangen i søkningen til lærer, barnehagelærer- og sykepleieryrket er også merkbar på Vestlandet. På Høgskulen på Vestlandet har det vært nær en halvering i søkere med disse fagene som førstevalg.

– Det er en alvorlig situasjon for landet. Vi har sett nedgang over noen år nå, og her må det handles raskt fremover. Vi har ikke råd til å vente, sier prorektor Anne-Grethe Naustdal.

Hun påpeker at utfordringen er sammensatt.

– Her må også myndigheter og arbeidslivet på banen. Vi må se helheten i dette.

Ola Borten Moe og NTNU-rektor Anne Borg på mandagens pressekonferanse. Foto: Sunniva Skurtveit / NRK

NHH mest populær

135.980 personer har søkt på et rekordstort studietilbud: 65.590 studieplasser fordelt på 27 universiteter og høyskoler i hele landet.

Og det er Norges Handelshøyskole i Bergen som er landets mest populære studieprogram – for fjerde år på rad.

– Vi tilbyr en bunnsolid utdanning for framtidens arbeidsliv. Med en grad fra NHH, får de fleste bransjer og en ettertraktet kompetanse, sier rektor Øystein Thøgersen.

Les også: Mangler flere tusen studentboliger: – Nå er vi ved et kritisk punkt

Positivt for fagskolene

Også fagskolene har en oppsving: 13.453 personer søkt en fagskoleutdanning – en oppgang på rundt 10 prosent. Og aldri før har det vært tilbudt flere studieplasser.

– Vi ønsker at fagskolesektoren skal vokse i takt med arbeidslivets økte kompetansebehov og at høyere yrkesfaglig utdanning skal være et likeverdig alternativ til universitets- og høyskoleutdanning, sier Arbeiderpartiets Lise Selnes.

Ola Borten Moe er enig.

– Regjeringen satser stort på fagskoler, og det er positivt at enda flere får opp øynene for mulighetene en fagskoleutdanning gir. Her utdannes kandidater som det er stor etterspørsel etter i næringslivet.