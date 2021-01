Sprengkulde i store deler av landet – nå bruker vi over dobbelt så mye strøm som vanlig

– Temperatur er det som driver forbruket opp, sier kommunikasjonssjef i Elvia, Morten Schau.

Elvia er Norges største nettselskap med 950.000 kunder på Østlandet.

Tall fra Elvia Sør viser at man samlet på de kaldeste dagene har et strømforbruk på 93 gigawatt-timer per døgn.

Det brukes faktisk cirka 150 prosent mer strøm en kald januardag ved minus ti grader, enn en augustdag med 20 grader.

Samme trend flere steder

At forbruker øker kraftig, ser vi også flere steder.

Blant annet i Midt-Norge der man nå bruker nesten dobbelt så mye strøm som på sommeren.

– Strømforbruket i Trøndelag og Midt-Norge har økt ganske kraftig når det er så kaldt som det er akkurat nå, sier Bengt Eidem.

Han er kommunikasjonssjef i Tensio, Midt-Norges største nettselskap med 250.000 kunder.

I Midt-Norge er dette også 20 gigawatt-timer i døgnet mer enn på en vanlig vinterdag. Tallene er hentet fra strømkunder i Midt-Norge.

Det er heller ikke bare innendørs at det brukes mer strøm.

– Elbilene forbruker også mer energi når det er kaldt, så de må lades mer.

Til sammenligning bruker en normal husstand 15.000-20.000 kilowattimer med strøm i året. En gigawatt-time tilsvarer en million kilowatt-timer.

ØKT STRØMFORBRUK: Bengt Eidem i Tensio det kalde været fører til mye mer strømbruk. Foto: Trønderenergi

Slik sparer du strøm

Strømprisen doblet seg over store deler av Norge i forrige uke, sammenlignet med uken før. Det viser tall fra NVE.

Da kan det være greit å vite tipsene for å spare strøm.

– Hvis du bor i en større bolig, kan et godt energisparetips være å lukke døren inn til de delene av boligen du ikke bruker, og kun varme opp de rommene man befinner seg i.

Det forteller sivilingeniør i Sintef, Synne Krekling Lien. Hun har sett på flere smart tips for å unngå å bruke mye strøm nå som det er kaldt ute.

– Hvis man kan akseptere litt lavere innetemperaturer i oppholdsrommet kan det også være mye energi å spare på å senke innetemperaturen med noen få grader, skriver hun i en e-post til NRK.

GIR DEG SPARETIPS: Sivilingeniør i Sintef, Synne Krekling Lien, mener gamle hus bør etterisoleres hvis det går mye strøm for å varme opp. Foto: Sintef

Gammelt hus – etterisolere?

Lien forteller at omtrent 60 prosent av strømmen vi bruker hjemme brukes til oppvarming. Derfor kan for eksempel et gammelt hus være lurt å sjekke om det er godt nok isolert.

– Noen lavthengende frukter som kan bidra til å spare strøm og kostnader på sikt kan være å etterisolere loft, sette inn tettingslister på vinduer og dører eller installere varmepumpe.

– Hvis man har planer om å skifte utvendig kledning på huset i fremtiden, er det veldig lurt å etterisolere ytterveggene samtidig, forteller Lien.

Å fyre i vedovn er også et klassisk råd for å spare strøm.

Blir mildere i sør, kaldere i nord

I byer som Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger har det vært mange minusgrader den siste tiden. I nord derimot, har det vært mildere.

Nå snur det.

– Det blir nok litt mildere i sør den neste uken. Så blir det kaldere i nord, sier Julie Solsvik Vågane.

Hun er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, som mener sjansen er stor for mange minusgrader i nordlige del av landet.

– Det er godt ute i neste uke at det blir skikkelig kaldt i nord.