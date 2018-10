Stargate har solgt låtkatalogen – kan ha tjent opp mot en halv milliard

Det er selskapet Shamrock Capital, eid av Walt Disneys nevø Roy Disney, som har kjøpt låtkatalogen til de to norske hitmakerne, noe de to har kommentert slik overfor Billboard , som først meldte om salget.

Summen er ikke offentliggjort. Men Billboards kilder har opplyst at da låtkatalogen ble presentert for potensielle kjøpere av Stargates advokater, var man ute etter en pris i overkant av en halv milliard kroner, skriver DN i sin omtale av salget.

– Når du begynner å lage musikk på gutterommet, tenker du ikke på at den kan få stor verdi 20 år senere. Vi er begeistret og stolte over at Shamrock anerkjenner denne verdien og har tro på musikken vår, Hermansen, mens Eriksen fastslår at Shamrock-partnerne «kan sine tall»:

– Men de elsker også musikk. Vi føler oss trygge på at livsverket vårt er i trygge hender i årene som kommer.

Ifølge leder Marte Thorsby i IPFI, som er de internasjonale plateselskapenes forening, dreier det seg om låtskriverrettigheter.

– Det er ikke tvil om at Stargates katalog har stor økonomisk verdi, og forlagenes spesialitet er utvikle låtenes økonomiske potensiale, sier hun til DN.

– En fantastisk reise

Det var i 1997 at de to produsentene startet samarbeidet som til slutt endte opp som suksesshistorien Stargate.

Tor Erik Hermansen beskriver reisen med Stargate som «fantastisk». Foto: Sebastian Nordli / NRK

Hermansen fra Askim jobbet som talentspeider for Warner Norge, mens Eriksen hadde startet på sin karriere som musikkprodusent i Trondheim.

De to bestemte seg for å samarbeide om artistene Eriksen hadde signert for sitt plateselskap. Det ble begynnelsen på den nå over 20 år lange historien om Stargate.

– Det har vært veldig gøy, det har vært en fantastisk reise og gått over all forventning, sa Hermansen da NRK møtte ham i Los Angeles i 2017.