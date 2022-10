– Jeg skjønte da det tuta mange ganger at noe var galt. Det var forferdelig ubehagelig, sier Mikkel Sørensen.

Det var i sommer at det nesten holdt på å gå galt. Han bor i nærheten av planovergangen på Ranheim i Trondheim.

– Det var en far som var her nede og bada med noen unger. Da de skulle opp, sprang en av ungene over sporet. Hun mista badetøyet eller noe. Så skulle hun tilbake og hente det da toget kom.

Lokføreren oppdager jenta på 3–4 år og hiver seg i nødbremsen. Toget stopper sju-åtte meter før katastrofen er et faktum.

– Det var ekstremt ekkelt å se på, sier Sørensen.

Et vogntog har forsøkt å krysse jernbanen mens bommene var ned og blitt stående fast. Foto: Bane Nor

Stadig flere nestenulykker

Bane Nor må innse at på tross av mye forebyggende arbeid, så går det i feil retning. Bare mellom Steinkjer og Trondheim har det vært 51 tilfeller, så langt i år, hvor toget har sett folk på jernbanen foran seg.

Men trenden er den samme i hele landet. Stadig flere velger å dukke under bommer for å krysse jernbanen før toget kommer.

– Vi har veldig mye ulovlig ferdsel. Forrige uke var det tre-fire saker på planoverganger, forteller banesjef Geir Revdahl i Bane Nor.

Så langt i år er det registrert 485 uønska hendelser ved overgangene. Det er en sterk økning fra i fjor.

– Det er dette vi jobber med mest i Bane Nor for tiden – å gjøre tiltak på planovergangene. Likevel så er det den statistikken som øker mest. Det er veldig bekymringsfullt, sier Revdahl.

For episoden i Ranheimsfjæra er ikke den eneste gangen det har vært nære på:

Stjørdal 16. juni: En person med headset over ørene krysser jernbanen med bommene nede foran toget. Vedkommende hørte ikke engang toget som var veldig nær å kjøre på personen.

Være bru 22. juni: En ungdom med store hodetelefoner og nesa ned i telefonen var på vei over planovergangen like før toget kom. En vakt på stedet får dyttet ungdommen av sporet før toget kom.

Sparbu 22. september: En syklist kjører slalåm mellom bommene like før toget kommer.

Nossum planovergang 17. juli: To ungdommer gjorde ablegøyer foran toget. De slo hjul og hoppet rundt foran toget. Toget måtte bremse ned for å unngå kollisjon.

OPPGITT: Banesjef i Bane Nor, Geir Revdahl, er redd dårlige holdninger hos mange gjør at de opplever flere og flere uønska hendelser langs jernbanen. Foto: Bane Nor

– Holdningsendring

Bane Nor jobber med å gjøre det tryggere å krysse jernbanen. De siste åra har de skjerpet kravene som stilles til overgangene. De rydder blant annet buskas og fjerner masser for å bedre sikten. Alt for at folk skal ha bedre tid til å komme seg over sporet.

Likevel ser de at det arbeidet de har gjort ikke fører til færre farlige hendelser.

– Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor det øker. Det har kanskje noe med holdninger å gjøre. Man tror kanskje togene stopper mye lettere enn de gjør, sier Revdahl.

Et godstog kan i verste fall bruke 1300 meter på å stoppe. Lokaltogene bruker mye kortere tid, men heller ikke de stopper på et blunk.

Derfor har Bane Nor nå begynt å reise rundt til både barnehager og skoler for å fortelle om farene med toget.

– Jeg tror folk må bli mer oppmerksom på den faren det er ved å krysse sporet.