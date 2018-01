Det er Adresseavisen som melder at Alexander Sørloth har avbrutt FC Midtjyllands treningsleir i Dubai og satt seg på flyet til London for medisinsk sjekk.

NRK får også bekreftet at Sørloth skal være på vei til London, og budet fra Crystal Palace skal denne gangen være på over 100 millioner kroner. Crystal Palace er i øyeblikket nummer 12 i Premier League og ledes av den tidligere England-manager Roy Hodgson.

Avslo bud

Palace skal ha lagt inn flere bud på Sørloth på nærmere 100 millioner kroner med alle potensielle bonuser. Sørloth kom til den danske klubben for fem millioner kroner.

Sørloth begynte sin karriere i Strindheim, og fortsatte den i Rosenborg. Siden har han også spilt for nederlandske Groningen, Bodø/Glimt og nå danske Midtjylland der han har gjort det svært godt.

Midtjylland topper Superligaen i Danmark ett poeng foran Brøndby, og Sørloth har scoret ti mål på 19 kamper så langt i sesongen.

Nest dyreste nordmann

Roy Hodgson er manager i Crystal Palace. Foto: TONY O'BRIEN / Reuters

Skulle Sørloth bli solgt for over 100 millioner kroner, vil han bli den nest dyreste spilleren i norsk historie. Bare Tore André Flo kostet mer da han gikk for 161 millioner kroner fra Chelsea til Glasgow Rangers i 2000.

Alexander Sørloths far, Gøran Sørloth, bekrefter overfor NRK at noe er på gang, men understreker at medisinsk test og forhandlinger må gjennomføres før det kan feires.

– Dette er helt surrealistisk, og det har gått veldig fort for seg, sier Sørloth til NRK.

– Det er veldig positivt, og Alexander har bygd seg opp en karriere i Danmark og Midtjylland der han har trivdes. Han skal ha all ære og honnør for dette. Nå blir det nesten litt vemodig å dra derfra, men sånn er det, sier han.

Gøran Sørloth tror sønnen vil lykkes i Premier League og Crystal Palace. Foto: Privat

Tror Sørloth kan passe inn i Palace

Den tidligere RBK-spissen tror sønnen kan passe godt inn i London-klubben.

– De ligger vel midt på tabellen i Premier League, og er en veldrevet klubb økonomisk. Nå må Alexander lære seg å håndtere fysikken i Premier League, men han har forutsetninger for å klare det.

– Alt ligger til rette for ham, og det er bare ta opp hansken og sette i gang, sier far Sørloth til NRK.

– Spennende

Jonathan Parr har selv spilt for Crystal Palace, og kjenner klubben godt. Foto: PAUL ELLIS / Afp

Tidligere Crystal Palace-spiller Jonathan Parr (92 kamper) tror dette kan bli spennende for Sørloth.

– Palace har kommet seg etter en tøff start på sesongen, og jeg tror han vil få spilletid ganske fort. Jeg mener det er en veldig fin klubb, med mange fine folk. Jeg har bare positivt å si om klubben, og jeg tror han vil bli fornøyd, sier Parr som i dag spiller for Strømsgodset.

Det er deadline day i England i dag, hvilket betyr at Palace ikke kunne ha ventet til i kveld med å by for siste gang.

For at denne handelen skal bli noe av, må Sørloth være i London på grunn av medisinske tester og annet papirarbeid. Dette pleier man å rekke på deadline day, men det tar samtidig noen timer.