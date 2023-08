I år kom ei ny slankemedisin på markedet i Norge. På kort tid har den blitt veldig populær, til tross for at folk må betale rundt 36.000 kroner i året av egen lomme.

For Legemiddelverket ville ikke sette Wegovy på lista over medisiner på blå resept.

Grunnen var at de mente det ikke var bevist at den funka bra nok målt opp mot hvor mye den koster.

Til sammen kan regninga for å få Wegovy på blå resept komme på 4 milliarder kroner for staten.

Legemiddelverket har sagt at de vil vurdere dette på nytt når de får vite åssen Wegovy funker mot hjerte- og karsjukdommer. Tirsdag denne uka kom det første resultatet fra en ny studie.

Les også: Begynte på fedmemedisiner: – For første gang i mitt liv har jeg følt meg mett

Hjertesjuke fikk slankemedisin

– Nyheten skaper håp for ei stor gruppe pasienter som har økt risiko for slike sykdomshendelser på grunn av overvekt, men ikke har råd til å betale for medisinen, sier Mari-Mette Graff i Landsforeninga for overvektige.

Mari-Mette Graff håper den nye studien kan gjøre at staten vil ta regninga for slankemedisinen. Foto: Vilde Gjerde Lied / NRK

Over 17.000 mennesker med overvekt eller fedme var med i studien. Alle var over 45 år, og hadde ei historie med hjertesjukdom på forhånd.

Målet til selskapet var å finne ut om medisinen kunne beskytte mot blant annet hjerteinfarkt og hjerneslag.

Svaret er tydelig ifølge Novo Nordisk som lager slankemedisinen.

– De banebrytende forsøksdataene viser at semaglutid har potensialet til å endre åssen fedme blir sett på og behandles, sier Martin Holst Lange i Novo Nordisk i ei pressemelding.

De fire godkjente legemidlene for vektreduksjon i Norge Ekspander/minimer faktaboks Wegovy Kommer i form av sprøyte, som skal settes under huden én gang i uka.

Inneholder virkestoffet semaglutid som ligner et hormon vi produserer naturlig etter vi har spist.

Gir en metthetsfølelse ved å påvirke appetittsenteret i hjernen. Saxenda Kommer i form av sprøyte, som skal settes under huden én gang daglig.

Inneholder virkestoffet liraglutid som ligner et hormon vi produserer naturlig etter vi har spist.

Gir en metthetsfølelse ved å påvirke apetittsenteret i hjernen. Mysimba Kommer i tablettform, fire tabletter skal tas hver dag.

Inneholder virkestoffene naltrekson og bupropion.

Stoffene virker på belønningssystemer i hjernen som igjen påvirker matinntaket. Xenical Kommer i tablettform og tas sammen med måltider tre ganger daglig.

Inneholder virkestoffet orlistat som hindrer fettopptaket fra tarmen.

Reduserer fettopptak fra tarmen med omtrent en tredjedel.

Hvis du spiser for mye fett vil orlistat gi diaré, så den kan derfor bidra til at du spiser mindre fett. PS: Legemidlene har kun effekt så lenge man tar dem. Kilde: Legemiddelverket

– Liten reduksjon

Graff i Landsforeninga for overvektige håper at studien kan føre til endring.

– Vi håper at Legemiddelverket revurderer sin forståelse av kost-nytteeffekten knytta til bruken av semaglutid i fedmebehandling, sånn at den blir tilgjengelig for alle som har behov for det.

Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket er glad for at selskapet har gjennomført studien.

Samtidig sier han det er for tidlig å si om funnene kommer til å påvirke om Wegovy kommer på blå resept for pasienter med sjukelig overvekt og fedme.

– Det man så når man behandlet pasientene i fem år det var at det var litt reduksjon i risikoen for hjerte og karsjukdom i den gruppa som fikk semaglutid.

Sigurd Hortemo i Legemiddelverket venter på at studien på semaglutid skal bli publisert. Foto: Caroline Roka

I gruppa som ikke fikk medisinen, men placebo, var det 8 prosent som opplevde enten hjerte- kardød, eller hjerteinfarkt eller slag. Mens i den gruppa som fikk semaglutid var det 6,4 prosent, ifølge Hortemo. En forskjell på 1,6 prosentpoeng.

– Det er en liten, men betydningsfull reduksjon.

Les også: Mye brukt slankemedisin ikke lenger på blå resept: – Et svik

Ikke publisert ennå

Hortemo sier Legemiddelverket nå venter på at Novo Nordisk sender inn informasjon til dem.

– Legemiddelverket kan ikke gjøre en vurdering på bakgrunn av ei pressemelding.

I mellomtida har salget av medisinen skutt i været.

Vi vet ikke hvor mange pasienter som har fått resept på Wegovy, og betaler sjøl. Men en pakning er nok til én måneds forbruk.

Uansett er det til slutt politikerne som bestemmer om staten skal betale for medisinen. For Legemiddelverket aleine kan ikke godkjenne blå resept for noe som kan koste så mye som Wegovy.

Norske pasienter var med

Dette er første gang en studie viser at ei slankemedisin også reduserer risikoen hjerte-karsjukdommer, ifølge professor og seksjonsoverlege Jøran Hjelmesæth ved sjukehuset i Vestfold.

– Vi veit fra før at denne medisinen har god forebyggende effekt mot hjerte-karsjukdom hos de som har type 2 diabetes. Det nye her at det også gjelder de som ikke har det.

Jøran Hjelmesæth er en av de fremste ekspertene på fedmebehandling i Norge, og har bidratt med å rekruttere 30 norske pasienter til studien. Han har tidligere fått betalt av Novo Nordisk for å holde foredrag. Foto: H. Philip Hofgaard

Han venter også på at alle detaljene i studien blir publisert.

– Dette styrker kunnskapsgrunnlaget for at Wegovy kan ha en forebyggende effekt for fremtidig hjerte og karsjukdom, men foreløpig bare hos de som har hatt et hjerteinfarkt eller lignende før.

Hjelmesæth understreker at studien ikke var laga for å se på effekten på de som er overvektige eller har fedme generelt.

Børs og medisin

Da Novo Nordisk sendte ut pressemelding om resultatene av studien sin, blei selskapet nesten 500 milliarder kroner mer verdt, skriver E24.

– Det er av børshensyn at sånt lekker ut. Før i tida var det dødssynd å slippe sånne nyheter før det kom i tidsskriftet. Nå de slipper det på grunn av markedet, sier Hjelmesæth.

Nå er legemiddelprodusenten det nest mest verdifulle selskapet i Europa.

WEGOVY (Semaglutid) Effekt: I en sentral studie (STEP1) gikk folk som fikk medisinen i snitt 14,9 prosent ned i vekt, mens de som fikk placebo gikk ned 2,4 prosent. 66,1 prosent av de medisinerte gikk minst 10 prosent ned i vekt, mens 12,1 prosent av placebogruppen gjorde det samme. Vanlige bivirkninger: Kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse, magesmerter

Hodepine

Fatigue Alvorlige bivirkninger: Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)

Alvorlige allergiske reaksjoner

Væsketap og dehydrering

Forverring av diabetisk netthinnesykdom (retinopati) PS: Ikke alle studiene med Wegovy har vist like god effekt. Legemiddelverket understreker også at man ikke uten videre kan sammenligne effekten mellom legemidlene siden studiene er gjennomført på litt ulik måte og med ulike pasientgrupper. SAXENDA (Liraglutid) Effekt: I en sentral studie (SCALE Obesity og Prediabetes) gikk folk som fikk medisinen i snitt 8,0 prosent ned i vekt, mens de som fikk placebo gikk ned 2,6 prosent. 32,8 prosent av de medisinerte gikk minst 10 prosent ned i vekt, mens 10,1 prosent av placebogruppen gjorde det samme. Vanlige bivirkninger: Kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse

Hodepine Alvorlige bivirkninger: Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)

Alvorlige allergiske reaksjoner

Væsketap og dehydrering PS: Ikke alle studiene med Saxenda har vist like god effekt. Legemiddelverket understreker også at man ikke uten videre kan sammenligne effekten mellom legemidlene siden studiene er gjennomført på litt ulik måte og med ulike pasientgrupper. MYSIMBA (Naltrekson og bupropion) Effekt: I en sentral studie (NB-301) gikk folk som fikk medisinen i snitt 5,4 prosent ned i vekt, mens de som fikk placebo gikk ned 1,3 prosent. 31 prosent av de medisinerte gikk minst 5 prosent ned i vekt, mens 12 prosent av placebogruppen gjorde det samme. Vanlige bivirkninger: Kvalme, oppkast, forstoppelse

Hodepine Alvorlige bivirkninger: Selvmordstanker og depresjonsfølelse

Krampeanfall

Alvorlige hudbivirkninger PS: Ikke alle studiene med Mysimba har vist like god effekt. Legemiddelverket understreker også at man ikke uten videre kan sammenligne effekten mellom legemidlene siden studiene er gjennomført på litt ulik måte og med ulike pasientgrupper. Kilde: Legemiddelverket