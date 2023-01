– Saxenda betydde alt. Hvis jeg ikke hadde tatt det, hadde det ikke gått. Det hjalp meg ved at jeg slapp å gå sulten hele tiden, sier Monica Stava fra Kopervik.

I ett år brukte hun slankemedisinen Saxenda, som hun fikk på blå resept. Stava gikk ned 32 kilo ved bruk av medisinen.

Saxenda er en mye brukt slankemedisin i Norge. I fjor fikk over 30.000 legemiddelet på blå resept, ifølge Dagens Medisin. Blant dem Stava.

Men fra 1. februar i år blir dette praktisk talt umulig.

Dette bildet er fra da NRK møtte Monica Stava i 2021. Du kan se et nyere bilde av Monica lenger nede i saken. Foto: Håkon Mannsåker / NRK

Oppfyller ikke kriterier

Legemiddelverket har nylig gjort en metodevurdering av slankemiddelet Wegovy, et preparat de sidestiller med Saxenda.

Konklusjonen av vurderingen var at Wegovy ikke er kostnadseffektiv, og dermed ikke oppfyller prioriteringskriteriene.

– Saxenda er et legemiddel som virker på samme måte som Wegovy, men har vesentlig mindre effekt, og like høy pris, skriver avdelingsdirektør ved Helsedirektoratet, Steinar Mathisen, i en e-post til NRK.

Steinar Mathisen er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

For legemidler på blå resept er det en forutsetning at prioriteringskriteriene er oppfylt. Stortinget har vedtatt at det er kriteriene som skal ligge til grunn for offentlig finansiering av legemidler.

– Vi slutter derfor å dekke Saxenda på blå resept for nye pasienter fra og med 1. februar.

– Et svik

Mari-Mette Graff er leder for Landsforeningen for overvekt (LFO). Hun reagerer sterkt på avgjørelsen.

– Jeg tenker at det er et stort svik mot tusenvis av pasienter. Godt over 10.000 pasienter mister over natta retten og muligheten til å søke Saxenda på individuell refusjon, sier hun.

Ifølge Graff er forutsetningen for å få Saxenda at andre legemidler ikke har fungert.

– Det betyr at medisinen som var inngangskriteriet, er det eneste alternativet man har igjen. Men den har jo ikke fungert.

Hun har fått flere telefoner fra frustrerte pasienter etter at nyheten kom.

På blå resept lå egenandelen for Saxenda på 173 kroner i måneden. Om man som ny pasient ønsker å bruke Saxenda, koster det 3000 kroner i måneden.

Mari-Mette Graff i Landsforeningen for overvekt mener avgjørelsen er et svik. Foto: Maria Langaard

– Folk vet ikke sin arme råd. De har dårlig råd fra før, med økte strømpriser, matvarepriser og drivstoffpriser.

Graff mener at avgjørelsen fratar folk en reell mulighet til bedre helse og et bedre liv.

– Folk frykter for økonomien, men også helseplagene som oppstår om vekten øker. Med det øker risikoen for hjerteinfarkt, diabetes og kreft. De frykter også at de ikke klarer å stå i jobben som de har kommet tilbake til.

– Folk bør få hjelp

Monica Stava sier til NRK at hun synes vedtaket er trist.

– Fedme er en sykdom som folk bør få hjelp med. Det er himla trist at den går ut av blå resept-ordningen. Om du går opp og ned fem kilo hele veien, slik mange av oss overvektige har gjort hele livet, får du ikke hjelpen du trenger for å komme i gang.

Monica Stava sommeren 2022. Hun sier slankemedisinen betydde alt for henne da hun skulle gå ned i vekt. Foto: Privat

Hun sier medisinen er livsendrende for folk med fedme.

Bare pasienter med KMI på over 50 (svært alvorlig fedme), og som i tillegg har alvorlige vektrelaterte tilleggssykdommer, kan vurderes til å få blå resept.

Får bruke blå resept ett år

Steinar Mathisen i Helsedirektoratet forstår at beslutningen kan opprøre pasienter som bruker, eller ønsker å bruke, Saxenda.

– Men forutsetningene for å kunne dekke Saxenda på blå resept er ikke lenger til stede. Prisen står ikke i et rimelig forhold til nytten, den er for dyr. Dersom forutsetningene skulle endre seg, vil vi selvsagt revurdere beslutningen, skriver han til NRK.

Han påpeker også at det kun er blå resept-dekning til nye pasienter som stanses 1. februar.

De som er i gang med behandling, kan fortsette inntil vedtaket fra Helfo på ett år utløper.

– Vi kommer fremdeles til å dekke to andre slankelegemidler på blå resept til samme pasientgruppe. Det finnes også ikke-medikamentelle tiltak til denne pasientgruppen, så de står ikke uten behandlingstilbud.

– Forskjells-Norge

Bård Eirik Kulseng er professor for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. Han påpeker at fedme starter prosesser som gjør at man får flere komplikasjoner og sykdommer.

– Når fettvev legger seg på steder på kroppen som det ikke skal være, kan det oppstå sykdommer i fettvevet. Det kan føre til diabetes, kreft, hjerte- og karsykdommer og mange andre komplikasjoner. Ikke minst er det en psykisk belastning for mange å ha en stor kropp.

Han sier det er anerkjent at fedme er en kronisk sykdom, og at alle kroniske sykdommer må behandles med medikamenter og oppfølging.

– Konsekvensene av denne avgjørelsen er et Forskjells-Norge. De som ikke kan betale for medisinen, vil få komplikasjoner og sannsynligvis et kortere og dårligere liv, sier Kulseng.

Kulseng oppgir overfor Dagens Medisin at han har holdt foredrag for Novo Nordisk, som markedsfører Saxenda og Wegovy.