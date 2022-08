Sju moskus skutt

Naturoppsynet skjøt torsdag sju moskus som hadde vandret ut av kjerneområdet på Dovre. De ble skutt i Sunndal, like over fylkesgrensen til Møre og Romsdal.

Den lille flokken bestod av ei ku med kalv, to ettåringer og tre to-årige kyr, skriver Opp. Før dyrene ble skutt var moskusbestanden på omlag 240 dyr, mens målet er 200.