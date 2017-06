Sexolog: – Barn bør få være nakne på stranda

Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning, mener at barn har godt av å leke nakne. Foto: NRK

Det nærmer seg sol og varme sommerdager, og mange barn tenker seg ikke om to ganger før de lar plaggene falle.

Før internett og sosiale medier kom var det ikke mange som reagerte på at barn lekte uten badetøy på stranda. I dag er det flere foreldre som bekymrer seg for å la barna kaste klærne i varmen.

– For barna er det helt naturlig å være nakne. Barn liker å være nakne og det er godt for barn å være nakne og løpe rundt, sier Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning, til NRK.

Redd for at barna fotograferes

Hun tror at foreldre er mye mer stresset med tanke på barn og nakenhet i dag enn det de var for 20–30 år siden, og at fokus på overgrep og hvordan bilder sprer seg på internett er en avgjørende faktor.

– Mange tror kanskje at det er fremmede folk som tar bilder av barna deres på stranda, men vi skal ikke være så redde for det. Slike folk finner det de leter etter på internett, og ikke på stranda, så faren for det er nok ganske liten, sier hun.

Pressekontakt i Kripos, Axel Due, mener det ikke er noen grunn til at foreldre bør bekymre seg for å la barna leke naken på stranda. Foto: KRIPOS

Pressekontakt i Kripos, Axel Due, er enig med Aasland i at dette ikke er noe foreldre trenger å bekymre seg for.

– Dette er ikke en stor problemstilling, og vi har ikke erfaring som tilsier at foreldre skal være redde for å la sine barn leke nakne på stranda, sier Due til NRK.

Amerikanske tendenser

I februar skrev NRK om Stian Holes barnebok med illustrasjoner av nakne barn som ble sensurert i USA. Der er det et stort fokus på at barn ikke får være nakne i offentligheten.

– Jeg har inntrykk av at barn ikke er så vant med å se naturlig nakenhet lenger. Men jeg håper inderlig at det ikke går så langt som det har gjort i USA, sa Stian Hole til NRK den gangen, og fortalte om en kollega som fikk beskjed om å kle på fireåringen sin i en park i New York.

Barnebokforfatter, Stian Hole, mener at barn ikke lenger er vant med naturlig nakenhet. Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpix

Aasland forteller at hun ser mer og mer av de samme tendensene her i Norge.

– Jeg synes det er veldig trist. Vi trenger ikke å være så konservative og så moralistiske. Det er de voksne som stopper barna, ofte fordi de er usikre på hva andre voksne vil tenke, sier hun.

– Ikke seksuelt med bikini

Debatten har også gått i om det er greit at barn får gå med bikini. Mange mener at dette seksualiserer barna og lar seg provosere av det, men Aasland mener at barn som vil gå i bikini, må få lov til det.

– At små jenter har lyst til å ha bikini slik som moren sin og bestemoren sin er ganske naturlig. Barn liker å herme etter de voksne, så vi skal nok ikke seksualisere det. Vi skal ikke gjøre det verre enn det er, sier hun.