En hjort og en schæferhund har blitt gode venner på Otterøya utenfor Namsos i Trøndelag. Hjorten søkte inn i gammelfjøset på gården før jul, forteller gårdeier Sølvi Aglen:

– Den kom hit til det åpne fjøset og spiste av høyet til hestene. Her var det tørt og godt til den og jeg ga den litt ekstra epler og gulrot her inne.

A LITTLE LESS CONVERSATION: Magda spiser gulrot mens Elvis passer på. Foto: Sølvi Aglen

– Målet var å få noen bilder av den sammen med gårdshunden Elvis, forklarer hun.

På gården dit hjorten kom hadde nemlig schæferhunden vokst opp med dyr, og da blir det noen spesielle situasjoner som dette.

– De ble fort vant til hverandre og går nå like godt sammen som hund og ku, sier Aglen, som ga hjorten navnet Magda.

10.000 døde hjortedyr på grunn av snø og kulde

Enorme mengder snø og kulderekorder har gjort det vanskelig for hjortevilt denne vinteren. Over 10.000 hjortedyr har blitt registrert døde utenom jakt i vinter, skriver Nationen.

DØDE DYR: Fallviltmannskap og kontrollører fra Mattilsynet har den siste tiden funnet flere døde dyr i Hol kommune i Buskerud. Foto: Torkil Bratberg Dokk

– Vi har hatt en spesiell vinter fordi det har vært mye snø, samtidig som det har vært et foringsforbud for hjortevilt i forbindelse med disse tilfellene av CWD, sier rådgiver for vilt i Trøndelag fylkeskommune, Tomas Lillehagen, til NRK.

Han forklarer at vi også har historisk høye hjorteviltbestander, og at alt dette forsterker at dyrene trekker ned mot gårder og veier.

– Etter påske må vi sette oss ned å evaluere hva vi skal gjøre. Kanskje må vi redusere bestandene, sier Lillehagen.

HEARTBREAK HOTEL: Hunden Elvis er godt vant til andre dyr på gården. Sølvi Aglen mistenker at Elvis kanskje tror at Magda er en ku eller kalv. Foto: Sølvi Aglen

Magda kom tilbake til Elvis

Da NRK først var på besøk på gården på Otterøya i starten av helga, hadde ikke hjorten vært der på to dager – trolig fordi det våres litt i skogen.

– Ja, det er nok årsaken. Det begynner å bli noen flekker med gress som stikker opp i skogen nå. Men jeg savner hjorten, fortalte gårdeier Sølvi Aglen da.

GÅRDBRUKER: Sølvi Aglen. Foto: Kjartan Trana / NRK

Men natt til søndag hadde hjorten Magda igjen returnert til fjøset, for å besøke Aglen og hunden Elvis.

– Det er noe helt spesielt å klappe en vill hjort. Dette får jeg nok aldri oppleve igjen, sier Aglen.

– Jeg tror vi må prøve å få merket Magda før høstens jakt, legger hun smilende til.