– Jeg kjørte forbi en for noen dager siden. Den stod ved brøytekanten, helt apatisk og orket ikke mer. Moren sto og så på og ropte etter den, men den orket ikke. Det er trist å se, forteller Jørgen Ringstad.

Slik har hjortedyrene som holder til i Dagali oppført seg den siste tiden, sier han. Elg, rådyr og hjort sliter kraftig i kulda og de enorme snømengdene, og mange dyr har allerede bukket under for sult.

– Vi ser at de sliter. De er utmattet og orker ikke mer. De står litt apatisk og ser på deg når du kjører forbi, forteller han.

Kulda tar knekken på dem

Torkil Bratberg Dokk er utmarksrådgiver i Hol kommune. Foto: Privat

I Hovet i Hol er det allerede funnet ni døde hjort de siste dagene. I Dagali er det registrert både utmagrede elg og døde rådyr. Flere blir det når vinteren er over.

– Vi har funnet en del uten at vi faktisk har gått rundt og lett. Mørketallene er trolig store på dyr som bare har snødd ned. Det kommer nok til å gjøre innhogg i hjorteviltbestanden i tiden fremover, sier Torkil Bratberg Dokk, utmarksrådgiver i Hol kommune.

Han er spent på hvordan dyrene vil takle den tøffe vinteren framover.

– Rådyr og hjort får for lite mat, og de har vanskeligheter med å bevege seg i mye snø. Med kulda i det siste, sliter de.

Flere tiltak for å redde dem

Flere hjortedyr har den siste tiden måtte bøte med livet. De store snømengdene og kulda har gjort det vanskelig for dem å ferdes i områdene de holder til og dyrene finner ikke nok mat. Foto: Torkil Bratberg Dokk

Med fôringsforbud over hele landet er det lite folk kan gjøre for å hjelpe dyrene. Likevel er det blitt ryddet vekk og tråkket ned snø i områder der de holder til, slik at dyrene kan bevege seg rundt.

– Vi har ekstraordinær båndtvang rundt hjorteviltområder for å unngå at dyrene blir jaget. Dessuten samarbeider vi med Jernbaneverket, Statens vegvesen og kommunen for å brøyte opp veier parallelt med riksveier og jernbanen for å gi dyrene alternative steder å gå, slik at de ikke går på spor og i veibanen.

I Dagali legger skogeiere ned furu slik at dyrene får seg noe å spise.

– Vi får se om det holder fremover, sier Jørgen Ringstad.

– Hva tenker du om at dere ikke får lov til å fôre dyra?

– Når du ser det jeg ser i skogen, er det bare trist. Det er sikkert andre som vet bedre enn meg hva som er lurt og ikke lurt, men det er vondt å se at vi ikke kan hjelpe dem, avslutter Ringstad.