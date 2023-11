– Det er bekreftet og observert blueshine i Nidelva, sier vaktleder ved 110-sentralen i Trondheim, Eivind Schjøtt.

«Blueshine» er et begrep som brukes for å omtale filmen som legger seg på vannoverflaten ved søl av olje, drivstoff og lignende.

Oljesølet skal være noen hundre meter sør for Sluppen bru i Trondheim.

Han sier at de la ut lenser ved utslippsstedet, for å unngå at det gikk videre. De har brukt tid på å etterforske hvor oljen kom fra. Oljen kom fra en kum, hvor de nå har lagt ut absorberende bark for å hindre videre utslipp.

Miljøenheten i Trondheim kommune er også involvert.

Forurensninga skal ha skjedd 500 meter sør for gamle Sluppen bru. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Flere enheter på steder

Schjøtt sier at de ikke vet hvor stort sølet er. Han sier at «blueshine» blander seg i vannet og legger seg på overflata. Det kan se veldig stort ut, uten å nødvendigvis være stort.

– Vi har flere enheter på stedet og en drone i lufta for å få mer oversikt.

Han sier at de også har på plass spesialmannskap som har ekstra kompetanse på utslipp og forurensning.