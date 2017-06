Røste om Trondheims VM-håp: – Jeg er nøktern optimist

17. mai 2018 tas beslutningen om Trondheim eller Planica får ski-VM om knappe seks år.

Gode samtaler

– Jeg er optimist. Møtene og samtalene vi har hatt i det siste, ikke minst under vårmøtet i FIS, har vært veldig gode, men vi skal ha respekt for vår konkurrent som søker for fjerde gang. Det må arbeides godt inn mot avgjørelsen, sier Røste til NTB torsdag morgen.

– Det viktigste med VM i 2023, som vi nå søker om, er å få oppgradert Granåsen. Trondheim kommune er tydelig på at de skal bygge et hverdagsanlegg som kan brukes 365 dager i året av hele regionen. Det skal være så bra at det kan lånes ut til ski-VM.

– Det er store planer for området. Det skal bli et senter for idrett i Trøndelag, sier Røste ivrig.

Trenger ni stemmer

Erik Røste er president i Norske Skiforbund. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Han jobber intenst for å sikre Trondheim nok stemmer under FIS-kongressen i Costa Navarino neste vår.

– Det er 17 stemmer som skal avgjøre, vi trenger støtte fra ni av dem. Vi bruker de mulighetene vi har til å jobbe med det. Det er noe at det viktigste vi gjør. Det er en grunn til at jeg besøker VM i alpint og VM i nordisk og møter mine kolleger rundt om, sier Røste.

Trøndelag trenger et oppgradert anlegg. – Et VM der vil være med å tilrettelegge for de spennende planene i Granåsen, sier Røste.

Anlegget i VM-byen fra 1997 begynner å bli slitt. På hopptribunen begynner en tydelig å se slitasjen med manglende planker og et generelt stor oppgraderingsbehov.

Da Trondheim arrangerte ski-VM i 1997, gikk Bjørn Dæhlie inn til seier i Granåsen. Foto: Rune Petter Ness / NTB scanpix

Alpin-Norge hekter i hverandre?

Hele tre norske steder ønsker å arrangere alpin-VM i 2025. OL-vertene i Hafjell og Kvitfjell får konkurranse fra Hemsedal og Narvik.

– Det er flott at engasjementet er så stort for å arrangere alpin-VM, for et eget alpin-VM har vi aldri hatt i Norge. Jeg glemmer selvfølgelig ikke at OL i 1952 også hadde VM-status, men vi har aldri hatt et eget alpin-VM, sier skipresident Røste.

Et VM i alpint er imidlertid ikke hovedprioritet i Skiforbundet. Det meste handler om å sikre Trondheim vertskapet for ski-VM i 2023.

– Vi har bestemt at VM i nordisk er det vi skal jobbe med inntil det er avklart, og det er der vi har fokuset i Norges Skiforbund, sier Røste.

– Men vi har hatt møter med de tre stedene som har vist interesse. De har fått beskjed om hva som kreves. Det er ikke et lite arrangement det er snakk om. Mye skal på plass, sier skipresidenten.

– Frykter du at tre norske konkurrenter skal ødelegge for Norges muligheter?

– La meg heller si det slik, jeg oppfatter det som positivt at flere faktisk ønsker å arrangere det. Vi får ikke gjøre det til et problem, mener Røste.