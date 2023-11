– Straffa ble et lite hakk alvorligere enn vi hadde håpet på.

– Men vi visste at det ville komme en reaksjon med karantene. Den får vi bare ta, både vi og Ole.

Det sier RBK-trener Svein Maalen til NRK tirsdag kveld.

Avgjørelsen kommer fra Norges Fotballforbunds disiplinærutvalg.

– Disiplinærutvalget har vurdert hendelsen til å være voldsom opptreden og har enstemmig ilagt spilleren tre kampers karantene, melder Tonje Rismo i disiplinærutvalget til VG.

Det betyr at sesongen er over for Ole Sæter, da det kun er tre kamper igjen for hvert av lagene i Eliteserien 2023.

Maalen er tydelig på at det er klare kriterier for hvilke konsekvenser den type aksjoner skal ha.

Rosenborgs trener Svein Maalen. Foto: Beate Oma Dahle/NTB / NTB

Men treneren skulle gjerne hatt med Sæter i de siste tre kampene, fordi han er en viktig spiller som kan skåre mål.

– Det er først og fremst kjipt for Ole at han ikke får være med på de siste tre kampene. Han har slitt med mye skader, og var nå på vei tilbake.

– Det var selvsagt et skudd for baugen at det ikke blir noe av det nå.

Samtidig gir dette muligheter for andre spillere, sier Maalen.

– Men vi har jo flere, så da er det andre som får muligheten.