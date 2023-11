Sverre Nypan og Emil Frederiksen ble de store heltene på Lerkendal søndag kveld.

Først scoret Sverre Nypan 2-1 målet i det 80. minutt, før Emil Frederiksen spikret seieren med sin 3-1 scoring godt inne på overtiden.

– Det er ubeskrivelig. Det er noe jeg har drømt om hele livet. Jeg får den servert på gullfat, så det er bare å sette den i mål, det er helt nydelig, sa Nypan til TV 2 etter kampslutt.

Like før pause tok det derimot fyr i hatoppgjøret.

Først ble Rosenborg-spiss Ole Sæter utvist fra benken da han gikk inn på banen og dyttet Molde-spiller Mathias Fjørtoft Løvik over ende.

Dommer Rohit Saggi tok opp det røde kortet og pekte på Rosenborgs Ole Sæter på benken. Foto: NTB

Sæter reagerte etter et spark fra nettopp Løvik mot Jayden Nelson. Mens Sæter fikk det røde, ble Løvik belønnet med et gult kort.

Kun minuttet senere var Løvik igjen involvert, da han kom for sent inn i en takling på Rosenborg-back Adrian Pereira. Da dro dommer Rohit Saggi nok en gang opp det gule kortet til Løvik.

Adrian Pereira ble liggende etter taklingen fra Mathias Fjørtoft Løvik. Taklingen ble det siste Løvik gjorde i kampen. Foto: NTB

Dermed var Molde redusert til ti mann før første omgang var ferdigspilt, mens Sæters utvisning ikke preget antall Rosenborgs-spillere på banen, all den tid han var benket.

– Det er en kamp som burde vært tatt tak i av dommerne tidligere. De lar for mye gå, og da utarter det, dessverre, sa Molde-trener Erling Moe til TV 2 i pausen.

Rosenborg-trener Svein Maalen sa følgende om situasjonene til TV 2 i pausen:

– Det ble ampert etter hvert. Det var mange situasjoner som det ble slåssing rundt. Vi skal ikke terge så mye som vi gjør, og det skal heller ikke dem.

Målscorer Nypan sier første omgangen bærer preg av to lag som ikke helt har med hodet.

– Det er en stygg fotballkamp vil jeg si, men sånn skal det være når vi møter Molde. Innstillingen er der, sa unggutten til TV 2 etter kampslutt.

Rosenborg tok ledelsen

Rosenborg skjøt fart ut av startblokkene og åpnet kampen best.

17. minutter ut i kampen ble Rosenborgs Emil Frederiksen spilt igjennom alene mot Molde-keeper Oliver Petersen. Keeperen vartet opp med en fin redning og hindret Fredriksen-scoring.

Kun to minutter senere tok Rosenborg ledelsen. 16-år gamle Sverre Nypan fintet seg forbi et par Molde-spillere ute på kanten, før han fikk vendt opp og satt fart inn i 16-meteren.

Der fant Nypan lagkamerat Ísak Thorvaldsson foran mål og spissen kunne enkelt sette ballen i nettet fra to meter.

Ísak Thorvaldsson sendte Rosenborg i føringen på Lerkendal. Foto: NTB

Det tok derimot ikke lang tid før gjestene svarte.

Et vakkert Molde-angrep ble avsluttet ved at Magnus Wolff Eikrem fant Emil Breivik i feltet med en nydelig pasning. Sistnevnte gjorde ingen feil, og satt ballen i mål forbi hjemmelagets keeper Sander Tangvik.

Tøffe dueller

Molde fortsatte å styre spillet etter reduseringen og var nære frempå både på corner og frispark like etter en halvtime spilt.

Like før pause ble det amper stemning mellom lagene etter en stygg takling fra Rosenborg-back Adrian Pereira på Eirik Haugan.

I pausen fikk Pereira spørsmål om han var heldig som ikke ble utvist for taklingen.

– Det er ikke min jobb å svare på, var det enkle svaret fra Rosenborg-spilleren til TV 2s reporter.

– Det er ampert. Det er derby og to lag som vil vinne, så det gjelder å holde hodet kaldt, sa Pereira videre.

Også Haugan ble spurt om Pereiras takling i sitt pauseintervju til TV 2.

– Det så ut som rødt kort for meg. Det var veldig rart at han legger den linja, også blir det gult kort på Løvik på taklingen hans mot slutten. Det er ikke samme type takling, sa Haugan.

Molde-spiller Haugan svarte med å ta tak i Pereira i halsregionen mens han lå nede etter taklingen, noe Rosenborg-spillerne reagerte på. Dommer Rohit Saggi valgte å gi begge spillerne gult kort.

Rosenborgs Jayden Nelson gjenskaper det han mener var grepet Eirik Haugan tok på Adrian Pereira etter taklingen. Foto: NTB

Pereira byttet ut i pausen

Begge lag gjorde bytter i pausen og temperaturen mellom lagene sank noe etter den intense første omgangen.

Maalen lot Pereria bli igjen i garderoben, til fordel for svenske Adam Andersson.

På spørsmål om hvorfor svarte Maalen at Pereira måtte ut uavhengig av det gule kortet han pådro seg.

– Men det kan hende vi hadde byttet han uansett, for han er nære rødt nå tror jeg, sa Rosenborgs trener til TV 2.

For Molde ble kaptein Eikrem tatt av. Inn kom midtbanespiller Kristian Eriksen.

– Vi trenger løpskraft, og hvem er da bedre å sette innpå enn Kristian Eriksen? sa Moe til TV 2 før de siste 45 minuttene.

Rosenborg effektive

Molde la seg lavere i andre omgang og satset på kontringer. Det lyktes de lenge godt med.

Fredrik Gulbrandsen fikk omgangens første mulighet like før 60 minutter var spilt. Et langt innkast ble stusset bakover i feltet og havnet hos Molde-spiss Gulbrandsen. Avslutningen gikk like utenfor fra kort hold.

Fredrik Gulbrandsen fortviler etter å ha forspilt muligheten til å sende Molde i ledelsen etter pause. Foto: NTB

Molde skapte mest også etter bommen fra Guldbrandsen, men uten å sette ballen i mål.

Det lyktes derimot Sverre Nypan med da Rosenborg tok tilbake ledelsen ti minutter før ordinær tid.

16-åringen fikk ballen ut 45 grader fra Leo Cornic og satt ballen kontant i nettet fra syv meter. Da kunne stortalentet juble foran Kjernen.

Sverre Nypan jubler etter å ha sendt Rosenborg tilbake i føringen. Foto: NTB

Molde presset på for utlikning mot slutten, men kom aldri til de helt store sjansene.

I stedet kontret Frederiksen inn 3-1 ledelse for hjemmelaget med et vakkert soloraid.

– Det er skinnsykt deilig. Jeg brant en kjempesjanse i første omgang, så det var kjempedeilig å score til slutt. Det å score her på Lerkendal i Eliteserien er noe jeg har ventet lenge på. Jeg er sinnssykt glad, sa dansken til TV 2 ved fulltid.

Emil Frederiksen var en lettet mann etter 3-1 scoringen. Foto: NTB

Nypan mener hjemmelaget vant fullt fortjent.

– Når de får det røde kortet, er vi tålmodig og rolig med ball. Vi sliter dem ut. Målene kommer til slutt, det visste vi, sa han til TV 2.

Rosenborg vant med det mot erkerivalene for første gang siden 2020.

Før søndagens oppgjør stod Molde med fire seire, tre uavgjort og kun ett tap på de siste syv kampene.

Med seieren søndag går Rosenborg opp på en foreløpig 8. plass, med sine 36 poeng, mens Molde befinner seg på en 5. plass med 44 poeng. Begge lag har spilt 27 kamper.