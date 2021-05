Får kun lov å ha 600 tilskuere på kamp – mener selv de kan ta inn flere tusen

– Det føles jo rart da.

Slik beskriver daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, hvordan det er å gå på kamp om dagen.

Eliteseriens største fotballstadion tar cirka 21.000 tilskuere.

Nå kan det maks være 600 på kamp. For få, mener klubben selv.

GOD AVSTAND: Tove Moe Dyrhaug (øverst til høyre) tok med seg tre kolleger ut i sola på Lerkendal for å vise hvordan man får inn mange folk, samtidig som man ikke bryter smittevernreglene. Foto: Johannes Børstad / NRK

Ønsker 6.000

Klubben har lagt konkrete planer som viser hvordan man kan få inn 6.000 på Lerkendal, uten å bryte smittevernreglene.

Her ser man for seg publikum på annenhver rad og et sete fritt mellom hver tilskuer. I tillegg har stadion 24 sluser for å få inn folk, så det ikke danner seg kø.

Dyrhaug mener planene viser at det burde vært lov med flere enn 600 på kamp.

– Vi vil jo bare bevise at vi klarer det. Vi har en stor stadion der vi kan ha rader fri og avstand mellom folk på setene.

PLANENE KLARE: Slik ser Rosenborg for seg å få inn 6.000 på tribunene, uten å bryte smittevernreglene. Her ser man annethvert sete fritt, i tillegg til annenhver rad uten publikum. Foto: Rosenborg

Tror på mer publikum utover sommeren

– Jeg gleder meg til den dagen Rosenborg, Vålerenga og andre klubber kan fylle sine stadion til randen.

Det sier kulturminister Abid Raja (V). Han tror ikke på Rosenborgs plan akkurat nå.

– Det er mange gode argumenter for og imot. Nå har helsemyndighetene gitt oss råd om følge planen vi har laget med gradvis og trinnvis åpning. Per nå vil det være anledning for 600, utover sommeren vil man nå det antallet Rosenborg ønsker seg.

Men helsedirektøren er ikke like avvisende.

Ønsker dialog

Helsedirektør Bjørn Guldvog har ikke sett klubbens konkrete planer. De vil han derimot se.

– Vi går gjerne i dialog med dem, så kan våre jurister veilede Rosenborg med tanke på å gjennomføre dette på riktig måte med tanke på gjeldende regelverk.

ØNSKER DIALOG: Bjørn Guldvog avviser ikke Rosenborgs planer, og vil gjerne ha dialog med klubben. Foto: Lise Åserud / NTB

Hadde betydd mye

– 600 på hver kamp er ganske lite, sier Dyrhaug.

Første hjemmekamp venter på Lerkendal torsdag når Viking kommer på besøk. Rosenborgs daglige leder håper myndighetene hører på klubben.

For henne handler heller ikke dette kun om økonomi, men å få folk tilbake på kamp.

– Det hadde hatt mye å si for helsen til trønderne. Vi har supre sesongkortinnehavere som lengter etter å komme på kamp.