Ekspertene enige – dette laget vinner Eliteserien og disse rykker ned

Endelig er Eliteserien tilbake.

Søndag klokka 18.00 sparkes den i gang, etter nesten et halvt år uten norsk fotball.

Og når serien er i gang, er det også på tide å få de store spørsmålene besvart.

Hvem vinner? Hvem rykker ned? Og hvilken spiller får sitt store gjennombrudd i 2021?

NRK har snakket med tre av Norges fremste fotballeksperter. Lars Tjærnås (Aftenposten), Joacim Jonsson (Eurosport) og Knut Espen Svegaarden (VG).

NY GULLJUBEL? Klarer Bodø/Glimt å vinne Eliteserien også i 2021? Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Alle tror på samme vinner

TIPPER SANDEFJORD NED: Joacim Jonsson i Eurosport tror Sandefjord og Strømsgodset rykker ned. Foto: Eurosport

Fire lag går igjen når man nevner de store favorittene før årets sesong. Rosenborg, Molde, Bodø/Glimt og Vålerenga.

Men alle ekspertene er enige i hvem de tror vinner: Molde

– De er kjedelig stabile. De har bred tropp, de har god fysikk. De har de fleste ingredienser som tilsier at de står løpet ut og vinner Eliteserien, sier Jonsson.

Det mener også Svegaarden.

– Jeg tror de har den beste stallen og de kommer til å være jevnest. Da står de igjen som seiersherrer til slutt.

Argumentet med å ha en bred og god stall, er også grunnen til at Tjærnås velger Molde.

– I en sesong der kampene kommer ekstremt tett vil dette være avgjørende, samt at de har dokumentert gjennom vinteren at de har et veldig høyt toppnivå.

Lagene på S rykker ned

TIPPER MOLDE: Lars Tjærnås tror Molde vinner. Foto: C More

I bunnen er det heller ingen uenighet. Strømsgodset og Sandefjord må ta turen ned.

– Sandefjord scorer ikke mål. De har ikke poengspillere og da klarer man seg ikke, sier Jonsson.

Også i Drammen må man belage seg på å ha ett lag i 1. divisjon i 2022. Bråket rundt trener Henrik Pedersen vil spille inn, mener Tjærnås.

– Strømsgodset gjorde klokt i å hente Valsvik fra Rosenborg, men det har vært nærmest unntakstilstand i klubben gjennom vinteren. Problemer i klubb virker nesten alltid inn på problemer i lag over tid.

Svegaarden er enig, men mener en kraftig nedslakting av lagene før sesongen, kan gi motivasjon inn i sesongen.

– Sjansen deres ligger i at de er nederlagsdømte av alle. Det gjelder også for Sandefjord.

NYTT GULL I MOLDE: Molde har feiret gull før. Nå tror fotballekspertene de gjør det igjen i 2021. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Hvem får sitt store gjennombrudd?

Det er ikke bare spenning rundt hvem som vinner og hvem som rykker ned. Hvert år får også Eliteserien fram nye, spennende fotballspillere som vi kan glede oss over.

Her peker ekspertene på forskjellige navn.

EN MESTER PÅ TABELLTIPS: Knut Espen Svegaarden har i mange år levert VG-lupen, der han og andre kolleger tipper eliteserietabellen. Foto: VG

– Jeg tror Odin Holm hos Vålerenga blir knallgod når han er tilbake etter skade. Ole Didrik Blomberg i Brann blir en spennende høyreback. Filip Jørgensen i Odd kan bli enda mer stabil og styrende på midtbanen enn i fjor, sier Tjærnås.

Jonsson trekker fram en ung midtbanespiller i Sarpsborg 08, Laurent Jacques Mendy.

– Har kan skape ubalanse, og det er ikke så mange sentrale midtbanespillere som kan gjøre det. Han ser superinteressant ut.

Svegaarden tror på en midtstopper i Stabæk, Nicolas Pignatel.

– Jeg har hele tiden håpet på et gjennombrudd, for han er en fryktelig god spiller. Brage Skaret i Vålerenga er litt av det samme, det er to unge gode midtstoppere.

Alle kampene i Eliteserien hører du på radiokanalen NRK Sport