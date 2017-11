Raser mot nazifest: – Det er skremmende

– Det er skremmende bare noen dager etter 79-års dagen for Krystallnatten, sier leder for det mosaiske trossamfunn i Norge, Ervin Kohn.

Krystalnatten markerer starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland. 1400 synagoger ble brent ned og over 7 500 butikker ble vandalisert. I tillegg ble 91 jøder drept og omtrent 30 000 jøder ført til konsentrasjonsleirer, hovedsakelig til Buchenwald, Dachau og Sachsenhausen.

Kohn har fått med seg NRKs sak om studenter ved Studentersamfundet i Trondheim som arrangerte temafest med politisk ukorrekthet. Bartendere og vakter hadde SS-uniformer, og dørvaktene sto med lekevåpen.

– Det er skremmende med den utbredte historieløsheten blant barn, unge og unge voksne, sier Kohn til NRK.

Bartendere hadde kledd seg ut i SS-uniformer.

– Leder til ufarliggjøring

Leder for det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, synes det er skremmende med temafester som inneholder nazister. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Ervin Kohn liker dårlig temafesten.

– Kunnskapsløsheten kombinert med facinasjonen for Hitler og nazistene er skummelt. Skummelt for vår sivilisasjon, ikke for jødene eller andre som er berørt. En slik fest er tuftet på kunnskapsløshet og den leder til trivialisering, alminneliggjøring og ufarliggjøring.

Han oppfordrer studentene til å møtes for å lære mer om nazistene.

– Jeg vil gjerne utfordre dem til å gjøre noe som sikrer at ikke noen synes at det er en god ide å arrangere nazifest en annen gang. Jeg kan invitere studentene til et halvdags-seminar med meg som kan fortelle dem hvorfor nazifest er en dårlig idé, sier Kohn.

Kostymene som ble brukt på festen, var leid inn fra NRK.

Krystallnatten markerer starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland. Foto: The Granger Collection

Samfundet beklager

Tale Bærland beklager det som har skjedd. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Leder for Samfundet i Trondheim, Tale Bærland, sier det var noen bartendere som hadde fått tillatelse til å holde fest med temaet politisk ukorrekt. Hun beklager det som har skjedd.

– Samfundet tar sterk avstand fra nynazisme og alt dette. Medlemmene våre har ikke lov til å være nazister, det står i lovene våre.

– Vi kan ikke annet å beklage at det gikk for langt i går. Det reflekterer ikke verdiene til Samfundet, sier Bærland til NRK.