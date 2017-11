Arrangerte nazifest på Samfundet i Trondheim

Dette visumet fikk Maja Sandström i døra.

– Jeg ble sjokkert og opprørt.

Det sier 25 år gamle Maja Sandström. Hun og noen venner hadde tatt turen til Trondheim fra Østersund i helgen. De ble tipset om å dra på en konsert på Studentersamfundet i Trondheim.

De som møtte dem der, var noe helt annet enn en vanlig konsert.

– I døren viste vi legitimasjon og etter det fikk vi et visum med et bilde av Adolf Hitler på. Vaktene og bartenderne hadde på seg militærklær, og det var piggtråd på veggene. Noen av vaktene hadde også på seg lekepistoler, sier hun.

Drinken Auschwitz. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

– Historieløst

Svenske Maja Sandström sier hun er sjokkert etter festen i Trondheim. Foto: privat

Synet som møtte Sandström og hennes kompiser, fikk henne til å rase.

– Vi gikk fra stedet. Jeg skjemmes over at jeg betalte for å komme inn der. Jeg syns det er helt utrolig at noe sånt kan foregå på et studentsamfunn. Vi har prøvd å få tak i arrangør, men ingen vil ta ansvar for det som skjedde i går.

Kvelden ble ødelagt som følge av det de fikk oppleve.

– Det er virkelig historieløst. Det kan være mennesker der som personlig har slektninger som kan ha blitt drept under krigen. Da vi gikk, sto vi utenfor og advarte andre mot å gå inn, sier Sandström til NRK.

Nazikostymene som ble brukt, var leid inn fra NRK.

Adolf Hitler på drinkkartet. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Beklager!

Leder for Studentersamfundet, Tale Bærland. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Leder for Samfundet i Trondheim, Tale Bærland, var i Finland i helga. Hun har i kveld fått rede på hva som skjedde.

– Det var noen bartendere som hadde fått tillatelse til å holde fest med temaet politisk ukorrekt. Så ble det en vinkling med tyskere. Så fort de som var på jobb på lørdag fikk vite hvilken fest det var, ble den stoppet.

Hun beklager det som har skjedd.

Studenter arrangerte fest med nazisttema på Studentersamfundet i Trondheim. Du trenger javascript for å se video. Studenter arrangerte fest med nazisttema på Studentersamfundet i Trondheim.

– Samfundet tar sterk avstand fra nynazisme og alt dette. Medlemmene våre har ikke lov til å være nazister, det står i lovene våre. Vi kan ikke annet å beklage at det gikk for langt i går. Det reflekterer ikke verdiene til Samfundet, sier Bærland til NRK.