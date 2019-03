Rabiat voldsmann stoppa bil og slo løs på passasjeren

Den alvorlige voldshendelsen skjedde i Malvik i Trøndelag like etter klokka 03.30 natt til lørdag.

– Gjerningsmannen oppførte seg truende og stanset flere biler, før han prøvde å dra ut en bilfører. Det førte til at passasjeren gikk ut og kom rundt bilen for å hjelpe sin sjåfør. Gjerningsmannen snudde seg og slo passasjeren i bakken og fortsatte å slå løs på han, sier krimvaktleder Øyvind Frantzen Eidsvold ved Trøndelag politidistrikt.

Offeret var lørdag formiddag fremdeles under behandling.

– Han er våken, men skal undersøkes videre, sier Eidsvold.

Ble overmannet

Flere andre biler hadde stanset ved krysset mellom Malvikveien og Vikhammerdalen. Da voldsmannen begynte å slå løs på sitt offer løp flere andre til og klarte å overmanne gjerningsmannen og legge han i bakken. Politiet hadde sendt patruljer fra både Stjørdal og Trondheim, men de hadde ikke rukket å komme fram.

– De som overmannet voldsmannen var helter som forhindret at offeret ble enda mer skadd, sier operasjonsleder Frank Brevik.

Politiet har fått en video fra et såkalt dashbordkamera fra en av bilene som befant seg på åstedet.

– Videoen viser hva som skjer med stor tydelighet, sier Brevik. Gjerningsmannen er i 30-årene, og er bosatt i Trondheimsområdet. Han ble arrestert, og sitter i varetekt. Mannen er en kjenning av politiet.

Trua drosjesjåfør

Like før hendelsen i krysset mellom Malvikveien og Vikhammerdalen hadde gjerningsmannen opptrådt truende mot en drosjesjåfør som hadde hentet gjerningsmannen på en adresse i Trondheim. Inne i drosjen har gjerningsmannen prøvd å presse sjåføren til å kjøre over fartsgrensa.

NRK har snakket med to øyevitner som klokka 03.25 kjørte Malvikveien mot Vikhammer da de kom til en drosje som sto med nødlysene på. De to øyevitnene vil være anonyme.

– Jeg så at førersetet var tomt, så jeg bremset ned. Så ser to personer. Den ene har halvlangt krøllete hår. Han har en helflaske sprit i hånda. Flaska er tredjedels full, forteller vitnet.

– Jeg spør om han har det bra. Han svarer på en utfordrende måte, og begynner å gå mot oss med utstrakte armer. Jeg skjønner at jeg ikke vil være i denne situasjonen, og kjører vekk.

– Når jeg kjører vekk ser jeg i speilet at han løfter hånda. Jeg kan høre han brøle – Kom deg hit. Da først blir jeg klar over at den andre personen har drosjeuniform.

– Jeg ser at han går unnvikende bakover med håndflatene opp foran seg. Da forstår jeg at dette er en farlig situasjon.

De to vitnene snur og kjører tilbake for om mulig å få drosjesjåføren i sikkerhet.

– Vi klarer å få han inn fordi gjerningsmannen er opptatt med å slå løs på drosjen. Drosjesjåføren sier vi må ringe 112.

Ble holdt bakfra

Drosjesjåføren er livredd og takker de to i bilen for at de stanset for å plukke han opp.

– Han sa han ble trua av gjerningsmannen til å kjøre altfor fort. Ifølge drosjesjåføren holdt gjerningsmannen tak i han fra baksetet.

– Drosjesjåføren sa han var skikkelig redd, og at det hadde vært en fryktelig ubehagelig tur.

– I Vikhammer klarte han å stanse bilen og flykte, men uten å få med seg mobil eller noe annet.

Lå på bakken

Etter å ha ventet en stund på politiet kjører de to øyevitnene til det andre åstedet i Vikhammer. Der ser de en full politioperasjon.

– Vi ser tre politibiler og en ambulanse. En person ligger på bakken foran en bil. Han er i ferd med å bli løftet over på en båre.

De to sørger for at den forfulgte drosjesjåføren blir overlatt i trygghet hos politiet.

– Dette må karakteriseres som en stygg voldshendelse, sier operasjonsleder Frank Brevik.

Politiet vil gjerne komme i kontakt med folk som kan ha sett noe i forbindelse med denne hendelsen.