Kong Harald har sagt at han er skaptrønder. Nå gjør barnebarnet trønder av seg og flytter til trønderhovedstaden.

Prinsens følge i bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, Amalie Giæver Macleod, opplyser på LinkedIn at hun har begynt å jobbe på et kunstgalleri i Trondheim.

– Vi kan bekrefte at prinsen har flytta til Trondheim, og at han skal være her fram til jul, sier kronprinsesse Mette-Marit.

– Han skal jobbe. Men vi ønsker ikke å gå noe mer inn på hvor han skal jobbe, og hva han skal gjøre, men vi kan bekrefte at han har flyttet hit og gleder seg veldig over det.

Kronprinsessen bekrefter nyhet om prins Sverre Magnus Du trenger javascript for å se video.

Etter det NRK kjenner til bor prins Sverre Magnus et sted i Trondheim sentrum.

– Vi planla jo denne fylkesturen til Trøndelag før han hadde bestemt seg for å flytte hit, så jeg tror kanskje ikke han var forberedt på at han skulle få storinnrykk fra foreldrene helt i starten på oppholdet, sier kronprinsessen og ler.

– Men han er veldig glad for å være her.

– Kan hende vi kommer på besøk

Denne uken er nemlig prinsens foreldre, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, også i Trøndelag.

Tirsdag innledet kronprinsparet sin tre dager lange fylkesreise i Trøndelag. De skal besøke totalt fire kommuner.

– Vi trives veldig godt i Trøndelag og liker å komme hit. Det er derfor vi er her ofte også, sier kronprins Haakon.

Nå som prins Sverre Magnus har flytta til Trondheim kan det hende kronprinsparet kommer oftere på besøk.

– Det kan hende, sier kronprinsen.

Prins Sverre Magnus og Amalie Giæver Macleod kom sammen til bryllupsfeiringen til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Foto: Heiko Junge / NTB

Kronprinsessen var, etter det NRK kjenner til, i Trondheim også i helgen i forkant av fylkesturen. Da ble hun ved flere anledninger observert sammen med prins Sverre Magnus.

– Vi pleier ikke å bekrefte vårt private program, opplyste kronprinsessen i dag.

Prins Sverre Magnus sitt følge Du trenger javascript for å se video.

– Må finne sin egen vei

18 år gamle prins Sverre Magnus gikk på informasjonsteknologi og medieproduksjon på Elvebakken videregående skole i Oslo.

Der ble prinsen ferdig i sommer.

Frem til nå har det ikke vært kjent hva hans planer etter endt skolegang er.

Prins Sverre Magnus er nummer tre i arverekken til den norske tronen.

Yrkesvalget er opp til ham selv, har far kronprins Haakon sagt.

Kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus sammen på Skaugum. Foto: Torstein Bøe / NRK

– Jeg ser for meg at han må finne sin egen vei, sa kronprins Haakon til NRK da han i fjor fikk spørsmål om hvilken rolle prinsen kommer til å ha når han blir voksen.

– Det er jo Ingrid som kommer til å overta rollen.

– Magnus kommer sikkert til å være med på noe, men jeg tror nok ikke at han skal ha en offisiell rolle som en fulltidsstilling. Det er ikke planen. Så han må finne noe han har lyst til å drive med i livet, sa kronprinsen.

Prins Sverre Magnus fylte 18 år i fjor. Her er han på Skaugum i forbindelse med Skaugum Grand Prix, et olabilløp i regi av Kronprinsparets fond, i fjor høst. Foto: Torstein Bøe / NRK

Da prinsen fylte 18 år og ble myndig i desember i fjor, ble han feiret med offisiell lunsj på Slottet.

I sin tale til barnebarnet beskrev dronning Sonja ham da som fryktløs, jaktinteressert og en som er glad i å fotografere.

Slik er arverekken til den norske tronen: