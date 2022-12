Mange velger å bestille eller sende julegaver i håp om at de kommer frem i tide til julaften.

Men om noen aldri nådde nissens sekk er du ikke alene.

Hos Postens utleveringssteder rundt omkring i landet ligger det nemlig 129.000 pakker og venter på å bli hentet.

Fullt av pakker på bakrommet

– Det er mange som har opplevd at de har vært litt seint ute. Det har vært mange som har hentet i dag, og som har levert, sier Synne Louise Lønnum.

Hun er servicemedarbeider på Sirkus Shopping i Trondheim, og har levert ut en god del pakker denne jula.

På Sirkus Shopping i Trondheim har de sendt unna de fleste pakkene, men det er fremdeles mange på bakrommet. Foto: Morten Andersen / NRK

I førjulstida håndterte Posten og Bring rundt 2 millioner pakker i uken.

– Det er klart at det blir fullt på bakrommet. Det kan bli litt kaos, men vi har vært flink til å holde ting i system. Vi liker litt høyt trykk her også. Vi liker å hjelpe folk med pakkene deres, sier Lønnum.

Sjekk hvor mange uavhentede pakker det er hos Posten i ditt fylke: Ekspandér faktaboks Agder: 6.172 Innlandet: 7.736 Møre og Romsdal: 5.763 Nordland: 7.024 Oslo: 22.483 Rogaland: 9.171 Vestfold og Telemark: 8.390 Troms og Finnmark: 6.665 Trøndelag: 11.544 Vestland: 15.803 Viken: 28.231

Endret hentefristen

Før jul endret Posten hentefristen fra to uker til syv dager for å frigjøre plass og få sendt pakkene raskt tilbake til nettbutikkene.

Dersom kunder ikke kan hente innen fristen, blir den normalt returnert. Men det er måter å forlenge fristen på.

Kenneth Pettersen i Posten. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Kunder kan forlenge liggetiden i appen eller ringe kundeservicen og få det gjort der, sier pressesjef i Posten, Kenneth Pettersen.

Noen som har merket endringen i hentefristen er Sven Aage Lysebo.

Han er daglig leder i Logistikkavdelingen AS i Stokke, som driver med retur av pakker.

– Vi tipper at vi har en femdobling av returene på ikke-avhentede pakker, sier han.

Lysebo mener at kundene har blitt for dårlig informert om endringen. Derfor skal firmaet kontakte hver enkelt kunde og spørre om de vil få pakkene levert på nytt.

Sven Aage Lysebo forteller at returer er dyrt. De koster mellom 500 og 1000 kroner. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Pettersen er uenig i dette, og sier at antall pakker som ikke er hentet ligger på samme nivå som i fjor.

– Vi opplever ikke at dette er et stort problem. De fleste pakkene hentes i gjennomsnitt innen et og et halvt døgn.

Fornøyd med julerushet

– Hos oss har det gått veldig bra. Nesten alle er hentet, sier Mladen Propovic, som jobber med post i butikk hos Coop i Odda.

Hos dem er det ikke så mange pakker igjen, så det kan virke som om oddingene har fått de fleste julegavene sine i tide.

Mladen Popovic i Odda. Foto: Tale Hauso / NRK

– Vi er egentlig veldig fornøyd. Vi var litt skeptiske, men det gikk veldig bra, sier Propovic.

Han sier at det er noen som har vært og henta pakker hos dem også, men at det har vært ganske rolig.