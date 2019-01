Det har blåst kraftig i Midt-Norge og Nordvestlandet helt siden i går, og veier er stengt og bygder er isolert.

I 9-tiden i morges ble to biler blåst av Fylkesveg 715 i Åfjord i Trøndelag.

– Føret var usedvanlig glatt, og i det de to bilene kjørte ut fra en strekning med skog på begge sider, ble de begge tatt av et heftig vindkast som sendte dem i grøfta, sier Øystein Braseth, politibetjent i UP Fosen, til NRK.

Sjåførene slapp med skrekken, men politiet advarer mot glatte veier.

Polare lavtrykk

Værfenomenet som har truffet spesielt Midt-Norge nå kalles polare lavtrykk.

– Polare lavtrykk gir både torden, kraftige snøbyger og lokalt mye vind, sier Gunnar Livik, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Polare lavtrykk har slått inn over Midt-Norge. Dette har gitt masse snø og kraftig vind, men også lyn og torden. Foto: Yr.no

Det er spesielt i Trøndelag og i Møre og Romsdal man har opplevd slikt vær de siste dagene.

Meteorolog Gunnar Livik Foto: Meteorologisk institutt

– Polare lavtrykk er små, men potensiell intense lavtrykk som dannes når det er kjølig polar luft som strømmer fra polområdene og utover til en varm havoverflate. Disse lavtrykkene dannes fordi at det er stor temperaturforskjell på den iskalde lufta i polområdene og den varme havoverflaten.

Natt til mandag er det meldt om blant annet 50 lynnedslag i Trøndelag. Flere har også mistet strømmen. I tillegg meldes det om vindkast på 54,6 meter per sekund i Ørland kommune i Trøndelag.

Treplanke løsnet fra fasaden

I Trondheim sentrum har vinden også tatt godt tak. En treplanke løsnet fra flere meters høyde fra fasaden til bevegelsessenteret ved St. Olavs hospital. Dette ble oppdaget i 11-tiden, men planken skadet heldigvis ingen tilfeldig forbipasserende.

– Området vil være avsperret til vi er trygge på at ikke mer løsner, sier kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne ved St. Olav.

Alt tyder på at det er vinden som har revet med seg deler av trefasaden.

En treplanke løsnet fra fasaden på St. Olavs hospital i dag. Sykehuset måtte sperre av området mens de jobbet med sikring. Foto: Kristin Grønning / NRK

Lyn og torden i natt

– Jeg tenkte først at dette måtte være en meteoritt eller en eksplosjon av et slag.

Det sier producer i NRK, Robin Sletthagen. Natt til mandag var han tilfeldigvis våken for å hente smokken til sin datter. Da han var på vei tilbake til senga hørte han et stort smell utenfor vinduet.

– Det var så kraftig det smellet. Det gikk 30 sekunder og det smalt igjen. Så kom det tredje og fjerde smellet og da hørte jeg at det var lyn. Jeg har aldri opplevd noe sånt før og jeg visste ikke at det var mulig med lyn når det snør, sier Slettbakken.

NRK har blitt kontaktet av flere som opplevde det samme natt til mandag.

Robin Sletthagen opplevde lyn og tordnet i snøværet natt til mandag. Du trenger javascript for å se video. Robin Sletthagen opplevde lyn og tordnet i snøværet natt til mandag.

Ikke uvanlig

Selv om polare lavtrykk sjeldent treffer landområdene i Midt-Norge, er polare lavtrykk noe som oppstår i ny og ne.

– Det er ganske vanlig. Det er spesielt fra slutten av desember og fram til april som er sesong for polare lavtrykk. Hyppigheten av dem er størst i Barentshavet, men det er ikke like ofte at de treffer land i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Det polare lavtrykket er heller ikke over.

– Noe tilsvarende blir det nok mandag kveld, men etter det blir det annet vær i Trøndelag og Møre og Romsdal, sier Livik.