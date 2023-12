Er du smartare enn ein 15-åring?

2/2 Har Maria rett?

Firmaet som leiger ut flyttebilane, har sagt frå om at flyttebil A kan fyllast opp ved å bruke berre esker i medium storleik, og at all lagringsplassen i lasterommet då blir utnytta. Maria hevdar at ei eske i medium storleik tek opp 2/3 av plassen til ei stor eske, så ho konkluderer med at talet på store esker som får plass i flyttebil A, er 2/3 av talet på esker i medium storleik. Kva for ein av påstandane nedanfor om konklusjonen til Maria er korrekt?