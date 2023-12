Måtte stenge skole etter hærverk: – Dypt tragisk

Elever og ansatte ved Egge ungdomsskole i Steinkjer ble mandag morgen møtt av knuste vinduer og dører, ting som var revet ned fra vegger og veltet over ende. Det skal også være tømt pulverapperat inne på skolen.

– Det er omfattende i hele det indre arealet på skolen, sier politikontakt for Steinkjer og Inderøy, Ole Tuset.

Han anslår at det er snakk om skader for flere hundre tusen, og at hærverket har skjedd natt til mandag.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Dypt tragisk

Tilstanden på skolen førte til at elevene ble sendt hjem igjen, og skolen holder stengt mandag. Rektor Kim Rune Arnvik sier det som har skjedd er dypt tragisk.

– En ting er skaden på tingene som har blitt ødelagt, men jeg tenker på elevene som ikke fikk en skoledag i dag, og alle som er berørt på ulike måter.

Foto: Rita Kleven / NRK

Skoleledelsen skal se på muligheter for å kunne gjennomføre undervisningen de neste dagene.

– Vi sendte hjem elevene i dag, og så jobber vi med en plan for i morgen. Vi vil jo helst møtes, så vi ser på muligheter i nærområdet, sier han.

Foto: Rita Kleven / NRK

Kommunen tar hånd om berørte

– Jeg blir veldig lei meg og trist når jeg ser de store skadene.

Det sier ordfører i Steinkjer, Gunnar Thorsen. Han sier det ikke er snakk om vanlige rampestreker, men at det som har skjedd er en rasering av skolen.

– Dette er omfattende, noen som har holdt på lenge, sier han.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Kommunen skal samle både elever og lærere i dagene som kommer.

– Nå er det et opplegg for de ansatte allerede i dag. Vi skal samles nede på rådhuset, og så planlegger vi å samle elevene på kulturhuset i morgen.

Han vet ikke hvor lang tid det vil ta før skolen kan åpne igjen.

– Vi har ikke helt oversikt enda over når man kan åpne skolen på nytt, men det tar nok et par dager tror jeg.