Borten Moe ber folk om å ikke bli paranoide rundt utenlandske forskere

– Vi som land mener jeg skal være på vakt og forsiktig, men vi kan ikke gå i kjelleren og bli paranoide hele gjengen.

Det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Sist uke ble en utenlandsk statsborger pågrepet i Tromsø. Personen var en brasiliansk statsborger som jobbet som forsker ved universitetet, men som PST mener egentlig er russer og jobber for russisk etterretning.

I september ble en tysk-iransk professor som jobbet ved NTNU tiltalt for å ha brutt sanksjonene mot Iran ved å invitere flere gjesteforskere fra Iran og gi dem tilgang til et laboratorium.

Skjerpet rutinene

Med invasjonen av Ukraina som bakteppe, er det økt spenning også her til lands. Blant annet skjerpet forsvaret sin beredskap mandag.

Borten Moe er klar på at regjeringen tar alle forholdsregler som er nødvendig for å sikre at norske universiteter skal være sikret mot spionasje, men er samtidig opptatt av at man ikke må bli for forsiktige.

– Det som foregår på våre universiteter trenger ikke å være og er stort sett ikke topphemmelig og klassifisert aktivitet.

– Vi har ulike initiativ for å bedre rutinene og se på hvilke deler av norsk utdanning og forskning som er mest skjermingsverdig.

Samtidig mener Borten Moe at bevisstheten er høy.

– Jeg tror ikke du skal undervurdere faktoren som handler om økt bevissthet i samfunnet og hvordan det slår inn på hver enkelt institusjon.

Kaller inn til møte

Samtidig vil Borten Moe kalle inn flere norske universiteter til et sektormøte der rutiner skal gjennomgås.

Statsråden er også opptatt av at Norge vil ha forskere fra utlandet.

– Vi er fremdeles et åpent demokrati og det er viktig for oss å tiltrekke oss forskere og undervisningskrefter fra hele verden.

– Så må vi ha gode systemer som gjør at vi klarer å skjerme det som skal skjermes, og at vi ellers er åpen, imøtekommende og klarer å trekke veksler på mye godt arbeid som skjer over hele verden.

Har skjerpet sikkerheten

NTNU har allerede vært klar at de har skjerpet sikkerheten og at møtene med PST skjer hyppigere enn før.

– Vi har skjerpet IKT-kontrollen og ansatt flere fra politiet og Forsvaret for å skjerpe hverdagsberedskapen, sa Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU til NRK sist uke.

Styremedlem i Universitets- og høgskolerådet (UHR) og rektor ved NTNU, Anne Borg, har også uttalt at de jevnlig er i dialog med myndighetene om hvordan ivareta samfunnssikkerhet og internasjonalt samarbeid om forskning og høyere utdanning.

– Universitets- og høgskolerådet (UHR) er svært bevisst på balansen mellom internasjonalt kunnskapssamarbeid og nasjonal sikkerhet, sa Borg til NRK.