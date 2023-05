– Me må sikre oss kompetanse innan kritiske samfunnsområde. Luftfarten er ei av desse.

Det seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Slik det er i dag finst ikkje slike utdanningar i Noreg og me hente denne kompetansen frå utlandet.

– Eg er veldig glad for at me no kunngjer at det blir opptak allereie neste år her i Trondheim, legg Borten Moe til.

– Både sivil og militær sektor er heilt avhengige av flyingeniørkompetanse i åra som kjem, både for å utvikle teknologien vidare og tilgang på nok kompetent arbeidskraft, seier Ola Borten Moe. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Frå hausten

Målet er at studiet skal vere oppe å gå frå hausten 2024. Dermed vil dei fyrste flyingeniørane vere ferdigutdanna våren 2027.

Regjeringa peiker på at det er behov for minst 20 flyingeniørar kvart år framover og at det er viktig å utdanne personar med rett kompetanse og som er tryggingsklarert.

– Flyingeniørar er kritisk om me skal få maks effekt ut av våre nye kampfly, maritime overvakingsfly og helikopter, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Rektor ved NTNU, Anne Borg, og forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe, la fram planen for flyingeniørutdanninga på NTNU. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Stort behov

I tillegg har Forsvarsmateriell og NHO Luftfart tidlegare påpeikt behovet for å utdanne ingeniørar med denne kompetansen.

Difor vil regjeringa opprette 25 nye studieplassar ved NTNU i Trondheim, for å sikre denne kompetansen.

Rektor ved NTNU, Anne Borg, trur flyingeniør blir eit populært studie frå hausten 2024. Foto: Morten Andersen / NRK

– Dette skal me ta på oss og me gler oss til å sette i gang, seier Anne Borg rektor ved NTNU.

Rektoren er no klar for å forme dette og vil snakke med bransjen, fagmiljø og næringslivet for å sikre eit godt studietilbod.

– Også har me fagmiljø innan maskinteknikk, elektroteknikk og datateknikk som er nødvendig inn i ei sånn type utdanning, legg ho til.

Forslaget til regjeringa vil koste 5 millionar kroner i 2023 og 2024. Fullt trappa opp vil det koste 13,1 millionar kroner frå og med 2029.