Museet har i flere år slitt med en teknisk dårlig bygning, men nå har situasjonen forverret seg ytterligere, ifølge Nina Refseth, administrerende direktør i Museene i Sør-Trøndelag (Mist).

– Vi har nok en gang en stor vannskade. Det er både vann og mugg i veggene. Da er det ikke forsvarlig å ha de dyrebare gjenstandene der lenger, sier Refseth.

FORTVILER: Nina Refseth mener det er på høy tid at museet får nye lokaler. Det er ikke første gang de har oppdaget vannskader. Foto: Nyhetsspiller

Dette er ikke første gang museet har store problemer med bygget. De har lenge håpet på å få på plass et nytt museumsbygg.

– Vi har de siste årene brukt store ressurser på utbedringer. Det er bare et tidsspørsmål hvor lenge vi kan bruke millioner på millioner på å utbedre akutte saker.

Utstillingen er ikke skadet

Museumsledelsen anslår at det vil koste minst 10 millioner kroner å utbedre de nye skadene. Refseth frykter at kostnadene vil bli høyere blant annet fordi de vet det er asbest i taket.

– Dette er en risikovurdering vi må gjøre framover. Da vil vi også ta stilling til hvordan vi skal løse arbeidet med utbedring.

Utstillingen som nå stenger består av møbler, sølv og tekstiler fra sen renessanse og fram til i dag (år 1500–2017) og er den faste utstillingen på museet.

De andre delene av museet er foreløpig åpent for publikum.

– Vi vil jobbe for å finne alternative visningsareal for den faste samlingen, for å unngå at publikum blir altfor skadelidende. Men hvilken virkning dette vil ha på inntekter og publikum er for tidlig å si, forteller Refseth.

Frykter for arbeidsmiljøet

De ansatte er nå i gang med å flytte alle gjenstandene. Oppryddingen og utbedringene vil ta minst ett år.

Nina Refseth frykter også for arbeidsmiljøet for de ansatte på museet.

– Fukten vil på sikt kunne skape grunnlag for utvikling av muggsopp, og det er avgrenset med luftemuligheter i kjelleretasjen. Det vil være helseskadelig å oppholde seg i slikt miljø over tid, mener hun.