– Jeg er jo bare 1,75, så jeg trenger å bli strekt på, ler Eggen når det prates om størrelsen på statuen.

Hjemme hos Nils Arne Eggen på Fannrem er det god stemning når kunstneren, Errol Fyrileiv, og trenerlegenden møtes for første gang.

Selv om Eggen opprinnelig var imot å stå på sokkel, mener han det er viktig å gjøre Lerkendal interessant. At skoleklasser som besøker klubben skal ha mer å se på i tillegg til gressmatten og tribunene.

– Når vi kommer til sluttproduktet som kommer til å stå på Nils Arnes plass på Lerkendal står jeg der som et symbol på alle de i Rosenborg som har gjort en veldig god jobb. Jeg ser på meg selv som et beskjedent symbol på alle de som har vært med – og det er mange – opp gjennom historien og gjort Rosenborg til det klubben er i dag. Derfor har jeg først sagt «tja» og nå «ja», sier Eggen.

Nils Arne Eggen Ekspandér faktaboks Født 17. september 1941.

Tidligere fotballspiller på Orkdal, Rosenborg og Vålerenga.

Cupmester med RBK som spiller i 1960, seriemester for Vålerenga i 1965, for Rosenborg i 1967 og 1969.

29 landskamper 1963-1969 (ingen mål)

Trente Rosenborg i perioden 1988-1997, 1999-2002 og i 2010.

Tok 13 seriemesterskap som trener for RBK og ett som trener for Moss.

Trente også A-landslaget og U21-landslaget.

Ble Ridder av St. Olavs orden i 2003.

Trente Orkla i 3.-divisjon 2011-2016.

God stemning: Errol Fyrileiv og Nils Arne Eggen prater om statuen som skal lages av den tidligere RBK-treneren. Foto: Hilde Kristin Grande / NRK

Skulpturen blir til gjennom samarbeid

Skulpturens utseende er foreløpig i planleggingsfasen. Errol Fyrileiv, som tidligere har laget statuen av Åge Aleksandersen i Namsos, vil gjerne at den tidligere RBK-treneren skal ha et ord med i laget.

– Jeg ønsker jo at han skal få et eierforhold til statuen, og at det blir litt av hans mening inn i dette også. Det er viktig å oppdatere både hovedpersonen og oppdragsgivere undervegs, sier Fyrileiv.

– Hvis du er virkelig misfornøyd med noe undervegs, sier du nei da, Eggen?

– Nei. Han snakker jo om samhandling og det synes jeg er fornuftig, sier Eggen.

Nils Arne Eggen blir hedret like før hjemmekampen mot Start 18. september i fjor i anledning 75-årsdagen. Nå får han egen statue på Lerkendal. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Tar utgangspunkt i karaktertrekk

Skulpturen vil ha særtrekk fra Eggen slik vi husker ham fra sidelinjen under Rosenborg-kampene, skal vi tro Fyrileiv.

– Det folk flest forbinder med Nils Arne er jo på matta i kanskje arenafrakk, med engasjement og litt fyrrig kroppsspråk.

– Det var et nytt... Arenafrakk?! Er det boblert'en du tenker på nå?, humrer Eggen.

– Boblejakka må være med, vet du, fortsetter han.

– Blir det en ball også?

– Jeg tror han er nok i seg selv, sier Fyrileiv.

Her arbeides det med statuen av Åge Aleksandersen. Først ble den laget i gips og sendt til Oslo, før den kom tilbake til Namsos i bronsje. Nå starter snart den samme prosessen med Eggens statue. Foto: Lucyna Czaplinska

Tekst om godfot-teorien

I tillegg til selve statuen av Nils Arne Eggen så vil det også stå en tekst på sokkelen.

– Har du noe ønske?

– Jojo, men akkurat det skal vi ikke ta nå, svarer Eggen kjapt.

Men i kjent stil kommer det likevel fram en liten kommentar.

– Det bør jo stå noe om Rosenborg og Lerkendal. Og overført til en del av den "gofot-teorien", ikke sant. Altså, det står jo en "gofot" borti her. Så nå har jeg jo utvidet anatomien. Så du får med både føtter og hode, sier Eggen i kjent stil.