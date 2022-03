– Det har vært snakk om hvordan vi kan ta vare på arven etter Nils Arne Eggen, og nå mener vi at vi har funnet den ideelle måten å gjøre det på, sier Kjetil Kroksæter.

Han er leder i Orkla FK, som sammen med Orkland IL står bak prosjektet.

– Vi bygger et monument over en stor idrettsleder. Et monument som er større enn det noen annen idrettsleder har fått, sier Kroksæter.

Han har inntrykk av at Eggen selv hadde vært veldig positiv til den nye hallen, og at Eggen ved flere anledninger har nevnt av at han ønsket en ny fotballhall.

– Vi skulle vel egentlig kunne tenkt oss at han skulle vært med oss på det her, men det er faktisk bortgangen som har gjort det lettere å realisere det.

Kjetil Kroksæter sier de har blitt møtt med velvilje. Så langt har de ikke opplevd noen negative reaksjoner. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Barnebarnet til Nils Arne, Christian Eggen Rismark, tror at bestefaren hadde satt pris på at det bygges en idrettshall i Orkland.

– Jeg tror først og fremst at han hadde satt pris på at det lages muligheter for barn og unge der, sier han.

Stort prosjekt

Nils Arne Eggen Arena skal inneholde fotballbane, friidrettsbane, et stort treningsrom, og flere undervisningsrom.

Den bygges ved Orkdal videregående skole i Orkland, som fyller hundre år i 2023. Planen er at arenaen skal være ferdig til skolestart det samme året.

– Det er godt plassert på den skolen hvor han har brukt så mye tid av livet sitt, sier stortingsrepresentant Jorodd Asphjell, som har vært sentral i planleggingen.

Prosjektet kommer til å koste 112 millioner.

Foreløpig er ikke all finansieringen på plass, men Asphjell forteller at de likevel har fått gode signal i forhold til dette.

Jorodd Asphjell forteller at det også er sendt inn forslag på å bytte navn på veien som går forbi den fremtidige arenaen. Den ønsker de skal omdøpes til Nils Arne Eggens vei. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Arven etter Nils Arne

Kroksæter forteller at prosjektet har holdt på i tre uker, og at de allerede har kommet godt i gang.

De har snakket med mange sponsorer om prosjektet, og så langt har de opplevd en enorm støtte.

– Vi møter åpne dører over alt, fordi at folk tenner på tanken om å lage noe som ivaretar arven etter Nils Arne, sier han.

Inne i arenaen skal Eggens filosofi være sentral. Det innebærer bilder, kjente sitater og postulater.

– Når man kommer inn i den hallen og det bygget så skal alle kjenne arven etter Nils Arne, sier Jorodd Asphjell.