Han debuterte som 16-åring på Rosenborg under Nils Arne Eggen i en sesong som endte med nedrykk. 349 kamper senere ble han assistenttrener under samme mann. Ola By Rise har levd et langt liv tett på Nils Arne Eggen.

TIDLIG TILLIT: Det var kamp om plassen som førstekeeper i Rosenborg, men Ola By Rise var den som til slutt fikk trener Eggens tillit. Her sammen med Knut Torbjørn Eggen, som gikk bort i 2012. Foto: Rosenborg

I 2001 ga de ut boka «Dikt i garderoben» sammen. Når Ola By Rise blir spurt om hvilket dikt som ligger nærmest han i dag, trekker han fram «De beste» av Nordahl Grieg.

Døden kan flamme som kornmo; klarere ser vi enn før hvert liv i dens hvite smerte; det er de beste som dør. Nordahl Grieg / Dikt i garderoben, Nils Arne Eggen og Ola By Rise

– Det kommer jo ikke et sjokk når folk er over 80 år, og har vært skral en periode, men det er et fryktelig trist budskap likevel. Man reflekterer jo; Det er et vanvittig sterkt og innflytelsesrikt menneske, en bauta i norsk idrett og fotball.

I dag er By Rise kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim. Det var en annen av de gamle Rosenborgheltene som ga han beskjeden om at deres felles trener og mentor var gått bort.

– Rune Bratseth ringte meg rett før et stabsmøte og fortalte det.

Fra nedrykk til Mesterliga

Ola By Rise fikk tillit som keeper av Nils Arne Eggen på Rosenborgs A-lag bare 16 år gammel. Det endte ikke så bra.

– Jeg har jo fått vært med på hele den reisa fra nedrykket i 1977. Det var nedturen, så har han gjennom ulike faser løfta Rosenborg tilbake til Norgestoppen og etter hvert også Europa.

By Rise understreker også at Nils Arne Eggen har vært mye mer enn bare resultater, 4-3-3 og fotball.

– Samtidig har han bygd en filosofi, tankesett, teorier og helhetlig perspektiv som strekker seg langt utover Rosenborg. Godfot-teorien er en delingskultur, en raushetskultur og en «se hverandre» kultur. Det er bærebjelker som er overførbare også utenfor banen.

Ikke uten konflikter

Det var ikke alltid like lett å omgås Nils Arne Eggen, hverken som spiller eller assistent. Det blir som et stormfullt far-sønn-forhold, sier Ola By Rise.

– Det ene øyeblikket kunne han oppføre seg som en bølle, men i det neste ber han helhjertet om unnskyldning. Man blir veldig glad i en type som er så til stede. Han er et av de enkeltmenneskene som har vært med å forme meg mest.

SJEFEN: Det var sjelden noe tvil om hvem som var leder når Nils Arne Eggen var til stede. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nils Arne Eggen har vært en viktig stemme i Rosenborg helt til det siste. Ola By Rise mener han aldri gikk ut på dato.

– Han hadde en gjennomføringskraft og evne til å snu seg, så han stivnet aldri. Han var nysgjerrig. Han tok mange intuitive avgjørelser, som man må i en sånn jobb, men alltid erfaringsbasert.

Bedt om å dokumentere RBK-historien

I høst har Ola By Rise gjort intervjuer og opptak med Nils Arne Eggen på oppdrag fra Rosenborg.

TROILLONGAN: Nils Arne Eggen også som spiller. Han ble seriemester med både Rosenborg og Vålerenga og cupmester for RBK i 1960. Foto: Scanpix

– Det ble mer som en samtale, men det er mange timer som ligger der nå. Heldigvis. Det var veldig hyggelig å få være med på.