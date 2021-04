Ryktene om en overgangen til Ranheim vekker oppsikt.

Det var neppe mange av de fotballinteresserte som så dette som en mulig overgang.

Ranheim er i dag i OBOS-ligaen. I fjor endte de på en 4. plass. Klubben har lenge jakta forsterkninger som kan ta dem tilbake til det høyeste nivået i norsk fotball.

Det var Adressa som omtalte ryktene først.

– Kul overgang om det skjer

Frank Lidahl er klubbleder i Ranheim. Laget hans har langtidsskade på en midtbanespiller, og trenger en til to forsterkninger, men vil ikke si noe om vadsøværingen.

– Jeg kjenner til ryktene, men dette har jeg ingen kommentar til.

Fotballekspert i NRK Carl-Erik Torp har også fått med seg ryktene.

– Ikke utenkelig, men jeg vet ikke. Det vil være en kul overgang om det skjer. Han kan passe inn i denne klubben som jakter opprykk.

Torp tror Gamst Pedersen vil kunne bidra med sin lange erfaring på midtbanen. Han mener de vil få en spiller med en fantastisk fot og god spillerforståelse. Også en spiller som kan lære bort mye til de yngre.

– Det er veldig artig at en spiller med en så lang CV fortsatt er motivert. Blir det signering, vil Gamst Pedersen kunne inspirere og motivere sine nye lagspillere.

FOTBALLEKSPERT: Carl-Erik Torp tror Gamst Pedersen kan bidra med mye i Ranheim, om det blir signering Foto: Julia Marie Naglestad

Godt kjent og lang CV

39-åringen fra Vadsø har en lang og solid fotballkarriere.

83 kamper for landslaget. Også lengre utenlandsopphold.

Karrieren begynte i Tromsø for over 20 år siden. Fra 2004 og til 2013 ble det utlandet og den engelske klubben Blackburn. Her spilte han 233 kamper og scoret 35 mål.

Gamst Pedersen kom senere til Rosenborg.

I 2014 signerte han en kontrakt på to år for klubben.

Det var flere klubber som jakta Gamst Pedersen på den tida.

KLAR FOR RBK: Gamst Pedersen kom til RBK i 2014 etter flere år i utlandet Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Han uttalte selv at det var morsomt å være tilbake i Norge etter flere år i England og et kort opphold i Tyrkia. For ham var Rosenborg det naturlig valget når det først ble Norge.

Det ble med to sesonger i Rosenborg.

Tidlig januar 2016 ble klubb og spiller enig om å si opp kontrakten ett år før den utløp.

Etter Rosenborg ble det retur til Tromsø, og senere Alta. Og nå kan vadsøværingen altså være på vei tilbake til Trøndelag og spill i Ranheimsfjæra.