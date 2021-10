Morten Abel var godt over 50 år før han fulgte barnedrømmen

– Jeg måtte ommøblere livet mitt. Det var ikke planlagt at jeg skulle gå skole.

Vi kjenner ham best som musikeren Morten Abel. Den 59 år gamle prisvinnende artisten har servert musikk fra utallige scener siden 80-tallet.

Men allerede som barn hadde han en plan om å gå en annen retning innen kunstverdenen: maling og tegning.

Så skjedde livet og musikkarrieren. Men drømmen døde ikke.

For fire år siden søkte han derfor om plass ved Kunstskolen i Stavanger – og kom inn.

Fikk et straffeår

Det ble ikke to år utdanning på ham som for resten av klassen, men tre.

– Jeg fikk et straffeår fordi jeg måtte på turné den ene høsten. Men det var egentlig veldig fint.

«Veldig fint» sier han også om det å ha langt yngre studiekamerater.

– Jeg var godt voksen i forhold til de andre. Men den fantastiske energien og nysgjerrigheten var veldig inspirerende for meg, sier Abel, som ikke har noen utdanning fra før.

Nå føler han det samme for billedkunsten som han tidligere følte for musikken.

Dagjobb som billedkunstner

– Jeg kjenner meg igjen fra den tiden da jeg skrev låter og følte at det hver dag var en utvikling. Det var spennende. Det var noe nytt. Slik er det med malerier i dag.

Han kaller det en voldsom entusiasme.

– Jeg elsker å stå opp om morgenen og jobbe med dette.

DAGJOBBEN: – Jeg elsker å stå opp om morgenen og jobbe med dette, sier Morten Abel om tilværelsen som billedkunstner. Foto: Morten Andersen / NRK

Billedkunsten er dagjobben hans, forklarer han. Hver morgen stikker han til atelieret sitt.

– Jeg bruker mye tid på billedkunst.

Han bruker tid i studio også, selvsagt. Men ifølge seg selv, har kunstutdanningen forandret måten han jobber med musikk på.

MUSIKK OG BILLEDKUNST: Morten Abel har tatt en ny karrierevei innen kunsten. Foto: Morten Andersen / NRK

Tar med billedkunsten til konsertscenen

– Før var jeg veldig opptatt av det tekniske. Nå når jeg er i studio, vil jeg ha en plan klar, og bruke den til å spille inn god musikk, sier Abel.

Kunsten har allerede fått plass med ham på scenen under konserter.

Et av silketrykkene hans, originalt et fotografi han har tatt i en skog av en kvinne med en hvit maske, er bakteppet for konserten. Bokstavelig talt.

TURNÉ: Billedkunsten til Morten Abel har fått plass på scenen. Du trenger javascript for å se video. TURNÉ: Billedkunsten til Morten Abel har fått plass på scenen.

For tiden reiser han rundt i landet med sitt ferske album «Bare prøv deg, sjelefred». Mandag kveld var han på Ørlandet i Trøndelag. Tirsdag i Trondheim.

Noen silketrykk har han begynt å selge. Men han er fortsatt ikke helt moden for å gjøre det samme med maleriene. Han vil gi seg selv et års tid før de stilles ut for alles skue og til salg.

– Musikken er jobben min – jeg har ikke etablert meg som kunstner. Men jeg synes det er spennende, og jeg mener jeg har noe å komme med.