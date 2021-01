Her faller meteoren – nå starter jakten for å finne den

– Det skjer fra tid til annen at det lander en meteoritt på jorda, men jeg vet ikke om at vi tidligere har kunnet se så tydelig hvor den lander, sier Anne S. Lycke.

Anne Strømmen Lycke er administrerende direktør i Norsar. Hun kan ikke huske at de tidligere har gjort målinger på en meteor som lander på jorda.

Hun er administrerende direktør i Norsar og forteller ivrig om hendelsen natt til 5. januar. Ganske mange som først hørte lyden av meteoritten ble bekymret og tok kontakt.

– Den var spesielt godt hørbar i Ullensaker, ikke langt fra Gjerdrum og mange var nok bekymret for at det kunne være et nytt skred i emning. Vi undersøkte og kunne da berolige dem med at det «bare» var en meteoritt som hadde kommet inn i atmosfæren, sier Lycke.

Plukket opp av infralyd

Ifølge Norsar kom meteoritten inn over Skandinavia rundt midnatt natt til 5. januar. Den var fulgt av en skarp lyd, så et tydelig lysglimt. Målingene viser så at meteoren traff bakken klokka 00.24.36. Drøyt tre minutter etter at den brøt gjennom atmosfæren.

Her er banen meteoritten hadde inn mot landing. Den brukte drøyt tre minutter fra den brøt gjennom atmosfæren til den landet et sted mellom Tangen og Flisa. Foto: Norsar

– Vi var jo litt heldige, for den landet så nære en av de stasjonene vi har i Løten. Når den falt i bakken lagde den et bitte lite jordskjelv, som slo ut på våre målinger, sier Lycke.

Målingene har i etterkant vist at meteoren kom med en fart på drøyt 300 km/t og veier mellom 0,5 og 2,0 kilo. Den landet 15–20 kilometer fra målestasjonen som plukket opp landingen og nå starter jakten.

– Det hadde vært utrolig artig å finne den, sier Norsar-direktøren.

– Dødsspennende!

Det er Norsk meteornettverk som sammen med Norsar skal prøve å finne restene av meteoren. Selv om den kan ha veid opp mot to kilo da den landet, er det ikke sikkert det er så mye igjen av den.

Morten Bilet i Norsk Meteornettverk avbildet sammen med de norske meteorittene. Foto: Norsk meteorittnettverk

– Det er nok ikke mye igjen av den, kanskje så mye som størrelsen av et eple. Men det er helt dødsspennende, sier Morten Bilet i Norsk meteornettverk.

Han har et håp om at «nyttårsmeteoritten» kan få plass blant de 16 som allerede ligger trygt bevart i Naturhistorisk museum, men har sine tvil. Selv om de har et tydelig avmerket landingsområde, er det et stort området det er snakk om. I tillegg er det snø.

– Ikke minst for forskningens del hadde det vært veldig morsomt om vi hadde kunnet finne den, sier han.

Farlig?

Verken denne meteoritten, den som landet i Oslo i 2012, den som landet i Moss i 2006, eller noen av de andre 14 norske meteoritten har gjort noen stor skade. Men fra tid til annen kommer et legeme inn fra asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter som kan endre livet på jorda.

Meteoritten som falt natt til 5. januar var klar og tydelig flere stedet. Her er den fotografert fra Harestua. Foto: Norsk meteornettverk

– Det var jo det som skjedde da dinosaurene ble utryddet, men også i Russland i 2013 var det en ødeleggende hendelse. Den lyste i over 20 sekunder og lagde et supersonisk smell som ødela flere bygg, sier Bilet.

Så minner han om at vi for det meste bare ser meteorer som stjerneskudd på himmelen og at de for det meste brenner helt opp før de lander på jorda.

Her kan du få et gjensyn med meteoren som landet i Russland i 2013: