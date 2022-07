Dødt løp mellom Arbeiderpartiet og Høyre i Trondheim

I 20 år har Arbeiderpartiet sittet med makten i Trondheim. De siste årene har det vært på tross av nedgang i oppslutning. Ei ny måling forsterker denne trenden.

Den viser en nedgang på 1,6 prosentpoeng, fra valget i 2019.

– Det er tall vi er langt fra fornøyd med. Vi er et parti som skal ligge godt oppe på 30-tallet, tenker jeg, sier gruppeleder Roar Aas i Arbeiderpartiet i Trondheim.

Partibarometer Trondheim juli 2022 sammenliknet med valget 2019 Periode 1/7–5/7. 595 intervjuer. Feilmarginer fra 0,9–4,2 pp. Parti Endring +3,7 R 10,6 % +3,7 +2,2 SV 13,5 % +2,2 −1,6 AP 23,4 % −1,6 −2,9 SP 4,2 % −2,9 −2,7 MDG 7,7 % −2,7 −0,6 KRF 1,4 % −0,6 +1,6 V 6,5 % +1,6 +2,7 H 23,3 % +2,7 +0,1 FRP 5,2 % +0,1 −2,6 Andre 4,1 % −2,6 Kilde: Norstat

Andre: Pensjonistpartiet 3 stemmer, Industri- og næringspartiet 2, Demokratene 2 og Liberalistene 1.

Ordfører gjennom 20 år, Rita Ottervik stiller ikke på gjenvalg neste år, men Aas mener at den dårlige målingen skyldes andre ting, enn den foreløpige mangelen på ordførerkandidat.

– Vi har ikke noen nasjonal drahjelp for å si det sånn. Det er jo en bit av det. Det har vært en krevende situasjon for regjeringen. Og så har vi nok gjort en for dårlig jobb og vært for lite synlig og vist den politikken vi står for.

Aas tror partiet kommer opp med en god ordførerkandidat i god tid før valget neste år.

– Jeg skjønner den ekstra oppmerksomheten rundt Arbeiderpartiet, men jeg er trygg på at nominasjonskomiteen gjør en god jobb og at vi kommer opp med en god kandidat også i valget i 2023.

Arbeiderpartiet går tilbake – Høyre frem

– Dette er en bra måling for Høyre, med en klar og tydelig fremgang. Det lover godt med tanke på valget til neste år, sier Ingrid Skjøtskift.

Hun er gruppeleder for Høyre i Trondheim.

Men til tross for at Ap og Høyre er like store, er den borgerlige siden avhengig av flere partier for å kunne ta over styringen i Trondheim.

– Jeg har trua. Vi har et år nå frem til valget og den tiden må vi bruke godt, det hjelper ikke at bare Høyre gjør det bra. De andre partiene på borgerlig side må jobbe bra. Vi må sammen klare å vise at vi er et sterkt og trygt alternativ til de som sitter med makta i dag, sier Skjøtskift.

Gruppeleder for Høyre i Trondheim, Ingrid Skjøtskift Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Kommentator: – Lite som tyder på skifte

– Dersom Ap ikke greier å demme opp for velgerflukten i Trondheim, vil Rødt og SV få større innflytelse på et eventuelt rødgrønt samarbeid etter neste års valg. Høyre på sin side trenger støtte på borgerlig side for å sikre flertall og akkurat nå er det ingenting som tyder på at KrF, Venstre og Frp øker nok til få til et skifte.

Det sier politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan.

– Det går mot et spennende år i Trondheimspolitikken og et veldig åpent kommunevalg neste år, dersom trenden holder seg, fortsetter Bjørgan.

Politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan. Foto: Stein Roar Leite

Stor oppgang for Rødt

Mens Arbeiderpartiet går tilbake går både Rødt og SV frem på målingen Meningsmålingen viser en økning for Rødt på hele 3,7 prosentpoeng i Trondheim. Det er Rødts stortingsrepresentant, Hege Bae Nyholt, glad for.

– Framgangen til Rødt både i Trondheim og Trøndelag er svært gledelig. Nå håper vi dette holder seg til neste års valg.

Hun mener Rødt er et tydelig parti med en klar politikk for mange som nå kjenner at livet er blitt tøffere med økte kostnader.

Sp ned – Frp opp

I Trøndelag fylke er Senterpartiet den store taperen.

De har lenge hatt god oppslutning i Trøndelag, men er nå det partiet med størst nedgang, på 5.7 prosentpoeng siden forrige valg.

– Den er åpenbart ikke bra nok for oss. Vi må brette opp ermene og jobbe tenker jeg, når vi hører sånne tall, sier Ole Herman Sveian, fylkesleder i Senterpartiet i Trøndelag.

– Jeg tror at i stor grad så er det de nasjonale trendene som slår inn når tallene blir slik som dette. Det er en utålmodighet, tror jeg, i forhold til at folk vil se resultat av regjeringen sitt arbeid. De jobber jo jevnt og trutt, og jeg tror det kommer til å snu når de får levert etter hvert, fortsetter han.

Partibarometer Trøndelag juli 2022 sammenliknet med valget 2019 Periode 1/7–5/7. 596 intervjuer. Feilmarginer fra 1–4,8 pp. Parti Endring +2,8 R 7,3 % +2,8 −0,5 SV 6,8 % −0,5 −4,2 AP 25,7 % −4,2 −5,7 SP 15,6 % −5,7 +1,8 MDG 8,6 % +1,8 −0,4 KRF 2,1 % −0,4 +0,0 V 3,0 % +0,0 +4,8 H 19,7 % +4,8 +5,2 FRP 10,4 % +5,2 −3,7 Andre 0,9 % −3,7 Kilde: Norstat

Andre: Pensjonistpartiet 1, Industri- og næringspartiet 1 og Helsepartiet 1.

Mens Sp sliter, er Frp vinneren i fylkesmålingen. De har nemlig doblet oppslutningen fra valget i 2019.

– Det er en god nyhet. Frp har jo slitt helt fra det forrige valget med dårlige resultater, sier hun, forteller Lill Harriet Sandaune i Frp.

Hun tror årsaken bak oppsvinget har med effekten på folks økonomi.

– Jeg tror folk kjenner det veldig godt i hverdagen, at man får mindre å rutte med. Bare dette med økte drivstoffpriser. Der kunne man bistått nå med å redusere drivstoffprisene, men det vil man jo ikke, sier Sandaune, og fortsetter: