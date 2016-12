Mener prest ikke kan være med i Facebook-gruppe mot islam

Det er Trønder-Avisa som lørdag omtaler denne saken.

Avisa skriver at Steinkjer-presten Arndís Ósk Hauksdóttir har vært medlem av Facebook-gruppene «Stopp islamisering av Norge» og «Nei til islam på alle plan».

– Det er dypt beklagelig og særdeles problematisk. Dette synes jeg er trist, sier biskop Tor Singsås til NRK.

Prest angrer

Sogneprest Arndís Ósk Hauksdóttir har ikke kommentert denne saken tidligere. Overfor NRK lørdag kveld sier hun at hun skulle gjort ting annerledes.

– Jeg har ikke noe imot muslimer. I perioder har jeg hatt fem muslimske kvinner boende hos meg etter at de har vært utsatt for vold i familien. Jeg er ingen rasist. Det var ikke riktig av meg å være med i gruppene. Det beklager jeg. Nå har jeg gått ut av disse sidene, og jeg har ikke gjort dette på den rette måten, sier sognepresten.

Sogneprest ved denne kirka i Ogndal, Arndís Ósk Hauksdóttir, angrer på at hun har vært med på to grupper på Facebook som vil stanse islamisering i Norge. Foto: Kristen Overrein

Prester må være varsom

Biskopen mener det går ei grense for hva en prest kan mene noe om på Facebook.

– Det som er problematisk er at hun deltar i disse gruppene, og også gir uttrykk for kontroversielle synspunkt. Det som er sagt innenfor kirka er at man skal være varsom med hvilke Facebook-grupper man deltar i og hva man gir uttrykk for, sier Singsås.

Ytringsfrihet

Biskopen i Nidaros mener prester ikke kan være med i Facebook-grupper som denne. Foto: NRK

– Det skal være ytringsfrihet for en prest som kan ha både ideologiske og politiske synspunkt. Men en er nødt til å se på dette i forhold til den offentlige rollen som prest. Da kan man ikke gi uttrykk for meninger som er i strid med kirkas grunnleggende synspunkt.

– Vi skal komme godt i land med dette, men jeg er nødt til å si fra i det offentlige rom når det er meninger som er så på tvers av det kirka står for, sier biskop Tor Singsås.