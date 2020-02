Massivt influensautbrudd i Trondheim – 310 elever syke ved samme skole

– I dag er 310 elever borte. Det har aldri skjedd på skolen før, sier rektor Hilde Klungsøyr til NRK.

Det har blitt en spesiell uke for både barn og voksne ved Flatåsen skole. Denne uka er det også mange som har sett fram til, kan rektor fortelle.

– Vi har hatt kulturuke denne uken, som er årets hyggeligste uke. Men fra onsdag av så har vi hatt et forferdelig fravær her oppe, så ting har ikke gått helt etter planen.

Det går 826 elever på skolen. Flere forestillinger har blitt avlyst, og tolv av lærerne er også borte.

– Vi har hatt et fravær som har vært mye høyere enn det bruker å være.

ALDRI OPPLEVD LIGNENDE: Rektor Hilde Klungsøyr sier det har vært en spesiell uke på skolen. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Frykter ikke koronavirus

Med så mange syke, har flere vært bekymret for koronaviruset. Men rektor forsikrer om at ikke det er tilfelle.

– Det er en influensa og det viser seg ved feber, kvalme og ondt i kroppen.

Med så mange borte har det blitt vanskelig å skolehverdagen til å fungere som normalt.

– Vi samler klasser og ordner oss så godt det lar seg gjøre, sier rektor Klungsøyr.

Savner vennene

For elevene som ikke har blitt syke, er skolehverdagen blitt litt annerledes.

– Det er litt rart at så mange har blitt syke samtidig, sier Ingrid Raaen.

Rikke Sæterøy er lei seg for at kulturuka ikke ble som de hadde håpet. Hun savner også kompisene.

– Det er veldig trist, for mange av vennene mine er syke, sier Sæterøy.

FÆRRE ELEVER: Rikke Sæterøy (til venstre) og Ingrid Raaen syns det er trist at mange av klassekameratene er syke. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Influensatoppen nærmer seg

Folkehelseinstituttet varsler om at det har vært en økning i antall smittede med influensa den siste tiden.

– Influensautbruddet har vært jevnt stigende, men vi er ikke på noe topp ennå, sier overlege Siri Helen Hauge i Folkehelseinstituttet.

Men influensatoppen nærmer seg.

– Vi tror jo at innen et par uker at vi kan se en topp. Men det er jo en spådom, så vi må se hvordan det utvikler seg.

Hun mener utbruddet i Trondheim er voldsomt, og at de ikke ofte opplever så høye tall. Likevel kan det skje innimellom.

– Influensa gir gjerne store utbrudd, spesielt blant de unge. De har ikke den samme immuniteten som voksne.

Ikke for sent å vaksinere seg

Folkehelseinstituttet opplyser at de får mange henvendelser om det er for sent å vaksinere. Det mener overlegen at det ikke er. Hun sier det absolutt er lurt å vaksinere seg.

Hun har også andre, gode tips for å unngå å bli smittet.

– Hvis man vil unngå smitte, bør man unngå syke folk. Er man syk selv, bør man hoste i albue og ha god hygiene.