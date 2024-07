Over hundre dyr druknet i fjor høst – fortsatt ikke ryddet opp

Loga sámegilli.

Under reinflytting i oktober i fjor utspilte det seg en tragedie.

På sin flyttelei gikk reinflokken til Máhkarávju siida gjennom isen og over hundre rein druknet ved Skáiddejávri i Porsanger.

Reinkavadrene ligger fortsatt i og rundt vannet. Det har skapt utfordringer for Skáiddeduottar reinbeitedistrikt, som bruker områdene som kalvingsområde og sommerbeite.

– På det meste har det vært mellom 70–80 ørn i området, sier reineier i Skáiddeduottar siida Anne Louise Næss Gaup.

Mener at kadavre lokker til seg ørn

Gaup mener at kadavrene er åtsel for rovdyr, som samles i deres reinflokk.

Reineier i Skáiddeduottar siida, Anne Louise N. Gaup har forståelse for at det er en tragedie, men er bekymret for deres egen drift. Foto: Piera Balto / NRK

– Vi er bekymret for at vi har mistet masse kalver som følge av rovdyr. Vi vet jo ikke hva som er konsekvensene av dette er i det lange løp. Frykten er at dette går utover høstens slaktedyr og vår inntjening.

– Jeg forstår at det har vært en dyretragedie, men det er helt feil at vi også skal bli lidende. I høst dro de opp en del kadavre fra vannet, og de kunne de iallfall ha hentet.

Kommunen har ikke tatt stilling i saken

– Så vidt jeg er opplyst om så er vi ikke blitt kontaktet vedrørende denne saken. Men det er mulig at miljø og naturforvalter har vært kontaktet uten at jeg er informert, skriver konstituert kommunedirektør i Porsanger, Roger Martinussen i en SMS til NRK.

Roger Martinussen sier at det ikke er gjort noe mer fra kommunens side i denne saken. Foto: Porsanger kommune

Vanlig forurensning fra fiske, jordbruk, skogbruk mv. er etter forurensningsloven tillatt, så lenge det ikke er gitt særlige forskrifter om det.

Porsanger kommune som forurensningsmyndighet må vurdere om disse kadavrene utgjør mer enn vanlig forurensning.

– Våre saksbehandlere må se nærmere på denne saken før vi uttaler oss noe utover dette.

– Vi som forurensningsmyndighet skal selvfølgelig følge opp om vi ser det er nødvendig.

Det ligger døde reinsdyr i og rundt Skáiddejávri i Porsanger. Foto: Skjerdump

Ønsker en løsning

Leder i Máhkarávju siida, Mathis Somby har foreløpig ikke hørt noe fra kommunen.

Leder i Máhkarávju siida, Mathis Somby sier at de ikke hadde mulighet til å fjerne kadavrene da de frøs fast i isen. Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Men vi har tatt kontakt med grunneier, FeFo. Vi er i dialog om hvordan vi skal gjøre dette.

– Hvorfor har dere ikke hentet kadavrene?

– En årsak er fordi det var såpass tidlig at man ikke kom seg dit. Det var vann og reinen var under isen. En annen årsak er at det er kalvingsflokker i området. Det var ikke så lett å dra dit, midt i flokkene til andre, sier Somby.

Defineres ikke som vanlig forurensning

Statsforvalteren i Troms og Finnmark sier at kommunen må vurdere om kravet om opprydding er uforholdsmessig opp mot ulemper og forurensningsfare de døde dyrene måtte utgjøre om de ikke fjernes.

– De døde dyrene, som følge av denne hendelsen, kan ikke defineres som vanlig forurensning som er tillatt, sier Per Kristian Krogstad leder for forurensningsseksjonen.

Frosten førte til at reinen hadde frosset fast i isen der de druknet i oktober. Foto: Mathis Somby / Privat

Til Gaups bekymring om «ørneproblemet» sier Korgstad at det er normal reaksjon på stor og plutselig mattilgang at fugler og åtseletere.

– Dersom kadavrene fjernes, er det vel grunn til å tro at situasjonen normaliseres etter hvert.

