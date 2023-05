Mann siktet for drap etter mistenkelig dødsfall i Stjørdal

Søndag klokka 19.48 fikk politiet melding om at en død person var funnet på en privat adresse i Stjørdal. Dødsfallet ble straks ansett som mistenkelig.

Kort tid etter ble en mann i 50-årene pågrepet. Han er siktet for drap, og fraktet til sentralarresten i Trondheim hvor han vil bli avhørt.

Pårørende er varslet

Politiet opplyser at den avdøde nå er identifisert og pårørende er varslet.

Den avdøde er en mann i 50-årene, ikke hjemmehørende i Trøndelag.

Han skal obduseres.

Politiet har sperret av området rundt boligen i Stjørdal. Foto: Bertil Lernæs

Politiet er i gang med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, avhør av vitner og innhenting av digitale spor.

Det blir også gjort rundspørringer i nabolaget utover kvelden og natta, sier Anette Strøm Røsholdt ifølge en pressemelding fra politiet. Hun er påtaleansvarlig i Trøndelag politidistrikt.

Hovedhypotese: Drap

– Vi er i en tidlig fase av etterforskingen. Så langt er politiets hovedhypotese drap, men vi jobber ut ifra flere teorier, herunder muligheten for straffefrihetsgrunner som nødrett og nødverge. Fokus fremover blir å kartlegge hendelsesforløpet, sier Røsholdt.

Slik politiet vurderer saken, er det ikke fare for omgivelsene. Politiet har sperret av det antatte åstedet som er et privat bolig, hvor de etterforsker.

Politiets innsatsleder i Stjørdal, Mattis Hamborg, sier til NRK at politiet har kontroll på situasjonen og at det ikke er noen fare for omgivelsene.

Den siktedes forsvarer, Tore Angen, har ikke vært tilgjengelig for kommentar.