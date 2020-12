– Når tjukke folk blir fortalt at vi må komme oss ut i aktivitet, er det et paradoks at vi ikke finner ordentlig klær å ha på, sier Mari Grong.

Mange gleder seg til skiturer, utelek og pølser ved bålet i vinter. Men er du over en viss størrelse kan det være vanskelig å ta del i moroa.

– Jeg synes alle skal kunne finne varme klær som passer, og som man føler seg litt fin i, sier 28-åringen fra Grong.

SMÅ STØRRELSER: Mari Grong ønsker større og mer mangfoldige størrelser i butikkene. Foto: Susanne Njølstad Skandsen / NRK

Hun er lei av å gå tomhendt ut av den ene sportsbutikken etter den andre. Hun er lei av å bli henvist til herreavdelingen. Og hun er ikke alene.

– Det sender et signal

Kroppsaktivist, influencer og rådgiver ved likestillingssenteret, Carina Elisabeth Carlsen, har lenge frontet temaet klær og kropp i sosiale medier.

Hun får jevnlig tilbakemeldinger fra følgerne sine om mangelen på store klær.

KROPPSPOSITIV: Carina Elisabeth Carlsen bruker sosiale medier til å fremme former og store kropper. Foto: Privat

– Det er et reelt problem. Når kvinner er nødt til å kjøpe herreklær, sier det noe om hvordan en dame bør se ut. Det sender et tydelig signal om at man ikke er velkommen, sier Carlsen.

Hun sier at det ikke alltid er umulig å finne noe, men at det er en vanskeligere jobb når man er stor.

– Man kan ikke bare stikke å kjøpe noe, ser hun.

Bred enighet på Instagram

Også influencer Nastaran Marie Kowkabi merker at friluftsklær kan være vanskelig å få tak i.

Nylig spurte hun følgerne sine på Instagram om hva de mente om saken.

BRED ENIGHET: 87 prosent av følgerne som svarte på spørsmålet til Nastaran Marie Kowkabi slet med å finne store størrelser. Foto: Skjermdump

Av de 400 som svarte, mente 87 prosent at det er vanskelig å finne varmt tøy i store størrelser.

I tillegg oppfordret influenceren folk til skrive til henne hvis de ønsket å tilføye noe. Flere titalls personer sendte inn sitt syn på saken.

STOR FRUSTRASJON: Over 60 personer skrev personlige meldinger til Nastaran Marie Kowkabi etter Instagram-historien hun postet denne uken. Foto: Skjermdump

Mange av følgerne til Nastaran er kvinner mellom 25 og 45 år som ikke helt samsvarer med dagens idealkropp.

Mange skriver til henne at utebukser til ski og slalåm er vanskelig å finne. Andre sier at de finner klær, men at de gjerne er dyrere enn normalen. Mange savner å kunne velge noe med farge.

– Et folkehelseproblem

Seniorforsker Ingun Grimstad Klepp på Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met forklarer at problemene med å finne passende klær blir større jo lenger vekk man er fra den såkalte idealkroppen.

– Dette gjelder alle typer klær, men vi ser det i enda større grad innenfor smalere felt som for eksempel friluftslivstøy.

Hun mener dette fenomenet kan gi alvorlige konsekvenser.

– Fordi vi alle trenger fysisk aktivitet, enten det er snakk om sykling, løping eller friluftsliv, må vi også ha klær til det. Mangelen skaper et folkehelseproblem, sier Grimstad Klepp.

ALVORLIG: Ingun Grimstad Klepp ved forbruksinstituttet SIFO ved Oslo Met mener det er alvorlig at store mennesker mangler uteklær de kan være komfortable i. Foto: Sonja Balci

Hun trekker fram at overvekt i seg selv ikke nødvendigvis truer folkehelsa.

– Vi vet at overvekt kombinert med passivitet, er et mye større problem, og da må alle ha muligheten til å delta i fysisk aktivitet.

– Kjedelig å ikke kunne tilby noe

En av butikkene Mari var innom uten hell, var Sport Outlet. Nå prøver hun lykken på en av de andre butikkene kjeden har i Trondheim. I dameavdelingen gir hun fort opp.

– Det er kjedelig å ikke kunne tilby de største størrelsene til damer, sier assisterende butikksjef Karina Vikan.

Hun legger til at butikken også tar inn flere klær som går opp til størrelse 48. Dette kan tilsvare alt fra XL til 3XL, ettersom mange klesmerker oppgir størrelser forskjellig.

Omsider finner Mari en boblebukse hun kan bruke i barnehagen. Også denne gangen ender hun opp i herreavdelingen.

– Nå er jeg glad! Denne sitter mye bedre enn jeg er vant til, sier Mari.

– Men det hadde vært gøy med en farge da, legger hun til og smiler.