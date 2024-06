«Alle» tilbyr VIP-billetter – men forsker er skeptisk

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Festivaler tilbyr nå VIP-billetter som gir fordeler som egne toaletter, bordreservasjoner og forhåndsbestilling av mat.

Salg av VIP-billetter hjelper festivaler med å balansere budsjettet og holde billettprisene overkommelige for de fleste.

Dette har blitt mer vanlig de siste årene på grunn av strammere budsjetter i kulturlivet og et kjøpevillig publikum.

Forsker Aksel Tjora mener at dette kan være dårlig for festivalopplevelsen da det kan bidra til en oppdeling av festivalen og hindre mingling.

Tjora frykter at populariteten til festivaler kan gå ned hvis mangfoldet ikke lenger finnes.

Festivalgründer er ikke bekymret for et potensielt klasseskille. Han mener det er vanlig at man betaler for å få noe ekstra.

Festivalsommeren er rett rundt hjørnet, og i år er det titalls festivaler å velge mellom.

Fra store festivaler i byene, til mindre festivaler i daler, bygder, til og med helt ute i havgapet.

Og kanskje er du en av de som er lei av å stå i lange køer for å kjøpe mat, ikke finne sitteplasser og hater å stå dokøer som aldri flytter på seg?

Da er kanskje en VIP-billett noe for deg?

Mange festivaler tilbyr nå disse deluxe- eller plussbillettene, som skal være løsningen på ventinga.

Bidrar til billigere billetter

Piknik i Parken er blant festivalene som sparker i gang festivalsommeren i år.

De er også blant den økende gruppen som nå tilbyr såkalte VIP-billetter.

– Man får egne toaletter, man kan reservere bord og forhåndsbestille mat om man ønsker det, forteller festivalgründer Peer Osmundsvaag.

Peer Osmundsvaag er festivalgründer og mannen bak Piknik i parken-festivalen. Foto: Erlend Dalhaug Daae / Erlend Dalhaug Daae

Og litt dyrere billetter for noen betyr litt billigere billetter for resten.

– I lys av at leverandører, band og valuta har blitt dyrere, så er dette et testprosjekt for å holde balansen i bøkene og øke inntektene litt, for å igjen holde billettprisene på et overkommelig nivå for de fleste, sier Osmundsvaag.

Men ikke alle mener at dette er godt nytt for festivalopplevelsen.

Mingling = festival

– Jeg har forska på festivaler siden 2004, forteller professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU, Aksel Tjora.

Festivalforsker, sosiolog og professor ved NTNU, Aksel Tjora, er bekymret for denne utviklingen. Foto: KJARTAN OVESEN / NRK

I tillegg til å være festivalforsker er Tjora også sosiolog. Han har funnet ut at den såkalte festivalstemningen kommer av muligheten til å mingle med andre.

I burgerkø, klemt inntil andre i publikumshavet, eller når man står og venter på ledig do.

– Jeg er bekymret for at premiumområdet med andre fasiliteter, som kun kan brukes av noen også bidrar til en oppdeling i festivalen som for at folk kan møtes og mingle på tvers av alle type folk, sier Tjora.

Og om vi skal lytte til festivalforskeren så kan dette være dårlig nytt for festivalene også.

– Det som gjør festivaler populære er jo at de er en sosial arena med et svært mangfold av alle type mennesker. Jeg frykter at popularitet til festivalene kan gå ned dersom dette mangfoldet ikke lenger finnes, sier Tjora.

Festivaldrift er risikosport

Daglig leder i Norske kulturarrangører, Siri H. Holden, bekrefter at VIP-billetter har blitt mer vanlig de siste årene.

– Det er en trend som har inntatt norske musikkfestivaler, og som vi stadig også ser mer til, sier hun.

Daglig leder i Norske kulturarrangører, Siri H. Holden, sier de ser en økning i festivaler som tilbyr VIP-billetter. Foto: Jane Lool

Holden peker på at strammere budsjetter i kulturlivet, og et kjøpevillig publikum kan være noen av årsakene til at dette nå har blitt mer vanlig. .

– Festivaldrift er jo kjent for å være en risikosport med små økonomiske marginer. Når man vet at det finnes et kjøpevillig publikum, som også gjerne betaler for noe ekstra, så er det naturlig at et slikt tilbud utvikles. En kombinasjon av økonomi og etterspørsel fra publikum er nok det som ligger til grunn, sier Holden.

Ikke bekymret

Men alt dette bekymrer ikke Piknik i parken-gründer Peer Osmundsvaag.

– Det blir ikke litt klasseskille da, at noen får noe ekstra og andre ikke?

– Det er sånn på alle konserter, man betaler for å få så sitte lenger frem. Det er ganske vanlig i vår bransje, avslutter han.