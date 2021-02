Statsminister Erna Solberg oppfordrer folk som blir permitterte under koronapandemien til å finne seg ny jobb.

Bartender Malin Stavsøien i Trondheim er en av dem som har gjort nettopp det. Og det har kostet henne dyrt økonomisk.

– Jeg har slitt med å betale regninger, men heldigvis fått støtte fra familie og venner, sier hun.

Hun fortalte historien sin først til Adresseavisen.

Ble permittert

Historien starter 12. mars i fjor. Stavsøien ble permittert, som mange andre i serveringsbransjen.

Baren hun jobbet i valgte å holde stengt i sommer, etter at regjeringen åpnet skjenkestedene. Så Stavsøien bestemte seg for å finne en ny jobb.

Hun fikk seg en deltidsstilling hos baren Tyven i Trondheim og et tilkallingsvikariat hos en annen. Men gleden over å være i arbeid skulle bli kortvarig.

Smittesituasjonen forverret seg og reglene for skjenking strammet inn. Bargjestene tok seg heller en drink hjemme. Stavsøien ble permittert for andre gang i fjor høst. Denne gangen fikk hun ikke dagpenger fra Nav. De mente hun hadde sagt opp sin gamle jobb uten rimelig grunn.

I slike tilfeller får du først dagpenger etter en såkalt «forlenget ventetid». Stavsøien måtte gå tolv uker uten inntekt.

Bartenderen klaget på saken til Nav, men fikk avslag.

Nå vil opposisjonsflertallet på Stortinget hindre at det samme skjer med andre permitterte, som tar sjansen på en ny jobb til tross for usikkerheten koronapandemien medfører.

Flertall for å sikre permitterte mot forlenget ventetid

Ap, SV og Sp sa tidligere i dag at de vil be regjeringen om å sikre at permitterte personer ikke ilegges forlenget ventetid på dagpenger fordi de har byttet jobb mens de var permitterte under covid-19-pandemien.

Det skjedde under Stortingets spørretime.

Etter at statsministeren Erna Solberg svarte på spørsmål fra de rødgrønne, lå makten igjen i Frps hender. Saken skal behandles i Stortinget på torsdag. Som flere ganger tidligere under pandemien trenger de rødgrønne Frps hjelp for å overkjøre Regjeringen.

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg bekrefter at de vil stemme for det rødgrønne forslaget.

– Vi er i en ekstraordinær situasjon. Veldig mange er permittert, og det er et gode om man da prøver å søke nye jobber, sier han.

Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Frp. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Viser at demokratiet fungerer

– Jeg ble veldig, veldig glad, sier Stavsøien når NRK forteller henne dette.

Stavsøien visste ikke engang at saken skulle diskuteres på Stortinget i dag.

– Jeg ble litt tatt på senga, men følt at det var bra å se at demokratiet fungerer og til og med små saker som min kan bety noe for mange, sier hun.

STÅR VED SITT RÅD: Statsminister Erna Solberg viser til forskning på at det er vanskeligere å komme tilbake i jobb om man har vært permittert lenge når NRK spør om permitterte bør la være å søke seg ny jobb. Foto: Heiko Junge / NTB

Solberg: – En utfordring vi selvfølgelig må se på

På spørsmål om hvordan Malin-saken henger sammen med hennes egen oppfordring til permitterte om å søke ny jobb, svarer statsminister Erna Solberg:

– Det er en utfordring med ventetid hvis man kommer inn i en ny jobb og raskt blir permittert fra den jobben. Det er ting vi selvfølgelig må se på.

– Bør permitterte unngå å si opp og søke nye jobber fordi man da risikerer å gå glipp av dagpenger?

– Nei, det bør de ikke. Det blir vanskeligere å komme tilbake i jobb hvis din jobb ikke tar deg inn igjen, og du har vært lenge permittert. Det viser all forskning, svarer Solberg.

SIER HAN HAR LÆRT: Partileder i Ap, Jonas Gahr Støre, sier han har lært av Malin-saken, men mener regjeringen ikke vil gjøre det samme. Foto: Heiko Junge / NTB

– Viser sårbarheten i det å skifte jobb

Det var Ap-leder Jonas Gahr Støre som tok opp Stavsøiens sak under dagens spørretime.

Statsminister Erna Solberg svarte ikke på om regjeringspartiene vil støtte forslaget fra opposisjonen.

– Statsministeren ser helt bort fra den situasjonen som Malin er kommet i. Hun tok et valg statsministeren faktisk har oppfordret til. Dette viser sårbarheten i det å være permittert, sårbarheten i det å skifte jobb, sier Støre.

Når permitterte arbeidsfolk tar valget om å finne seg en ny jobb, må politikerne legge til rette for det, mener han.

Nav har som tidligere nevnt avslått Stavsøiens krav om å få etterbetalt dagpengene, som hun gikk glipp av etter å ha blitt permittert for andre gang i fjor.

På spørsmål om dette vedtaket vil innebære at Stavsøien får etterbetalt disse pengene, svarer Støre at han «håper hun blir behandlet ordentlig» når hun nå har anket avslaget om dette fra Nav.

– Denne saken kan vi lære av. Det gjør stortingsflertallet, men ikke regjeringen. Det er et uttrykk for urettferdig krisepolitikk, sier Støre.

Han mener arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) må gå i dialog med Nav for å få rettet opp.

LOVER REGELENDRING: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen lover å endre reglene, som opposisjonen krever, men mener det er unødvendig å gjøre det. Foto: Camilla Helen Heiervang / NRK

Arbeidsministeren: – Ikke behov for å endre reglene

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener dagens lovverk allerede gir Nav rom til å vise skjønn i slike saker. Og at det derfor ikke er nødvendig å endre reglene, som opposisjonen nå vil tvinge regjeringen til å gjennomføre.

– I dette tilfellet mener jeg at Stortinget ikke hadde behøvd å gjøre et slikt vedtak, sier han.

Siden Nav har rom til å utvise skjønn i slike saker, understreker Isaksen at det også kan forekomme feil avgjørelser.

– Det betyr ikke at det ikke kan forekomme gale vurderinger, sier han.

Arbeidsministeren viser til Navs ankebehandling og vil ikke mene noe om hva Malin Stavsøien nå har i vente.