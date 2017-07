Lustig advarer mot gamleklubben

Onsdag møtes RBK og den skotske mesterklubben til det første av to møter i tredje runde av mesterligakvalifiseringen. Kampen går på Celtic Park i Glasgow.

Lustig, som var Rosenborg-spiller fra 2008 til 2011, vet bedre enn de fleste i Celtic hva som venter mot gamleklubben. Svensken er klar på at skottene ikke har fått noen enkel trekning.

– De (RBK) synes nok dette er en tøff trekning også, og det skal bli interessant å se hva kampplanen deres er, om de går for seier her eller bare vil ha med seg et godt resultat hjem. Uansett må vi være på vårt aller beste, sier han i et intervju med The Scotsman.

– De har et par virkelig gode spillere, men forhåpentligvis kan vi utnytte at vi har hjemmekamp først, tilføyer han.

Sikkert er det at Celtic er vriene å hamle opp med i mesterliga-sammenheng. Kun Ajax, Dinamo Moskva, Arsenal og slovenske Maribor har klart å slå det skotske mesterlaget på hjemmebane i løpet av sistnevntes 26 siste kamper i mesterkvalifiseringen.

Lustig mener Celtic normalt sett skal være en klasse bedre enn RBK.

– Vi har mer kvalitet i laget og mer penger å bruke, så det er lettere for en klubb som Celtic å nå gruppespillet. Jeg forsøkte å gjøre det samme i Rosenborg, og vi var svært nær ved ett tilfelle, men klarte det ikke, sier forsvarsspilleren.

– De (RBK) er veldig sultne på å komme tilbake til mesterligaen. Forhåpentligvis klarer vi å stoppe dem.

Celtic sikret seg plass i tredje kvalifiseringsrunden med seier over nordirske Linfield. RBK slo irske Dundalk.