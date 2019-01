Ludvik (11) har badet ute i over 200 dager på rad

11-åringen fra Meråker i Trøndelag startet med utebadingen i fjor sommer, og nå er det nesten blitt en besettelse for han.

– Ja, så langt har det blitt 202 dager med bading, forteller Ludvik da NRK besøker ham og familien en kald vinterdag.

– I dag er det minus 12 grader, men det går greit. Det er litt kaldt og ekkelt i starten, men etter ei stund går det greit, sier den unge friskusen.

GREIT MED MINUSGRADER: – Hvis det er kaldere enn 20 minus ute, så gruer jeg meg litt, men er det rundt minus ti er det helt greit, sier Ludvik Aune (11). Foto: Eivind Aabakken / NRK

Brakk foten

Faren, Arild Aune, har også vært en ivrig utebader siden i sommer, men var uheldig på vei til vannet for ei stund siden.

– Ja, jeg gikk i slippers ned til vannet. Det var glatt, og det endte med at jeg falt og brakk foten. Så nå har jeg tatt en pause fra badingen, men jeg skal starte opp igjen etter hvert, sier den uheldige faren til Ludvik.

Ingen vet helt hvorfor de begynte å bade ute – men Ludvik er overbevist om at badingen har vært viktig for hans egen helse.

PASSER PÅ: Pappa Arild passer på slik at 11-åringen får tørket seg skikkelig når han kommer opp av det iskalde vannet. Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Å besvime i kaldt vann er livsfarlig

Lege og forsker ved Universitetet i Oslo, Jan Magnus Aronsen, mener isbading ikke er farlig for friske personer. Men man bør helst ikke bade alene.

– Man være forsiktig med isbading hvis man har en hjertesykdom, lungesykdom eller er gravid. Å besvime i kaldt vann er livsfarlig, og et viktig råd for isbading er derfor at man alltid bør bade sammen med noen andre, sier Aronsen.

Han forteller at i en dansk studie som testet effekter av isbading på kroppen, besvimte to av 16 uerfarne isbadere av det kalde vannet. Aronsen råder folk til å gradvis prøve seg på kaldere vann – og ikke begynne rett på iskaldt vann.

– I det man hopper ut i iskaldt vann vil blodgjennomstrømningen til huden reduseres med omkring halvparten. Samtidig vil pustingen hos særlig uerfarne isbadere øke kraftig når kroppen senkes ned i kaldt vann, forklarer legen.

Usikkert om det er sunt

Om hvorvidt isbading er godt for helsa, slik mange hevder, er det ikke noe vitenskapelig belegg for.

– Isbading er en ekstrem belastning på kroppen, men det er ikke vitenskapelig dokumentasjon på at det verken er sunt eller usunt, sier Jan Magnus Aronsen.

Men Ludvik er i hvert fall ikke i tvil – han mener utebadingen i 202 dager har vært godt for ham.

– Jeg har ikke vært syk siden jeg begynte, og det har jeg vært alle andre vintre tidligere, sier friskusen fra Meråker.

Og nå har han satt seg et nytt mål i vinter:

– Jeg har et mål om å bade ute minst 300 dager, sier Ludvik og smiler.