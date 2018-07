NRK Trøndelag har forsøkt å kontakte både jentene og faren, uten å ha fått svar så langt.

Utenriksdepartementet bekrefter at jentene er løslatt, skriver Adresseavisen.

I varetekt siden april

Jentene har sittet fengslet i nesten tre måneder. Utenriksdepartmentet ønsket ikke å gripe inn i saken med de to unge kvinnene. Dette forklarte Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet til NRK i juni:.

– Vi kan ikke blande oss i en straffesak som er under etterforskning i et annet land. Norske myndigheter ville ikke ha akseptert at en utenlandsk ambassade i Norge hadde gjort det mot norsk politi. Dette er en sak mellom de to kvinnene og myndighetene i Dubai.

Utenriksdepartementet har ytet konsulær bistand til de to norske borgerne i fengslingsperioden.

Jobbet i Dubai

Den ene kvinnen har jobbet i Dubai i fire år, men den andre kvinnen var en venninne på besøk. Kvinnene ble pågrepet under en razzia mot en privat fest 18.april, sammen med en gruppe ungdommer fra ulike nasjonaliteter.

Familiene til kvinnene hyret flere advokater for å hjelpe de to. Myndighetene i Dubai har vært sparsomme med opplysninger om hvorfor de to norske kvinnene fra Trøndelag ble holdt i varetekt i nesten tre måneder.